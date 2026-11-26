Czy wiesz, ile jest sposobów lepienia chińskich pierożków, jak wydobyć najlepszy smak tofu i jak ugotować idealny ryż?​

Książka wprowadza w bogactwo kulinarne Państwa Środka, ucząc gotowania krok po kroku nawet najbardziej skomplikowanych potraw z całych Chin. Od klasycznych potraw kantońskich począwszy, przez odważne i pikantne smaki Syczuanu, aż po Dim Sum z Hongkongu. Poznaj 120 przepisów, m.in. przepyszne azjatyckie klasyki, takie jak Mapo Tofu, Char Siu i Makaron Dan Dan oraz powszednie potrawy, jak jajka na parze, wołowe congee (ryżowa zupa) i Cheung Fun.

Dzięki czytelnym ilustracjom i przystępnym opisom technik kulinarnych łatwo zaznajomisz się nie tylko z wyjątkowymi smakami, ale i z niezwykłą kulturą Chin. Poznaj sekrety kuchni, która zachwyciła smakoszy na wszystkich kontynentach.

Kulinarną podróż przez Chiny serwuje Handa Cheng, francuski instagramer o chińskich korzeniach, który dzieli się ekspercką wiedzą i miłością do rodzimych smaków. Swoją pasją zaraża innych na Instagramie oraz jako przewodnik azjatyckich kulinarnych wycieczek po Paryżu (projekt @riceclub_co). Jego profil na @chifan_paris obserwują 62 tys. osób.

Chińczycy na powitanie zamiast „Jak się masz?” dosłownie pytają: „Czy już jadłeś?”. Bo powszechnie wiadomo, że po dobrym posiłku od razu człowiekowi lepiej.

Handa Cheng, francuski instagramer o chińskich korzeniach, który dzieli się ekspercką wiedzą i miłością do rodzimych smaków. Swoich pasją zaraża innych na Instagramie oraz jako przewodnik azjatyckich kulinarnych wycieczek po Paryżu (projekt @riceclub_co). Jego profil na @chifan_paris obserwują 62 tys. osób.

W książce opowiada m.in. o pierwszych latach życia w rodzinnym Wenzhou, zapamiętanych smakach (wytrawne śniadania na ciepło, stragany z makaronem, a także owoce morza) oraz o ulubionych chińskich potrawach, które mogą przyrządzić też czytelnicy (m.in. pikle z białej rzodkwi, szarpany kurczak w oleju sezamowym, sercówki smażone z czosnkiem i chili, wermiszel stir-fry, zupa z wontonami, pao fan z owocami morza, kleisty ryż z bulionem wieprzowym i grzybami shiitake, naleśniki z liśćmi musztardowca, zupa z fasolą adzuki).

Książka „Kuchnia chińska” Handy’ego Chenga dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 30 listopada.