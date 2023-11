Łap hit z Wattpada! „Władca prawdy”, Marii Magdaleny Syryńskiej

łatwe do zrobienia

Alexander William Withmoore zaginął niedługo po balu. Poddani plotkują, że książę nie żyje. Ale ciała nikt dotąd nie znalazł... Jego ojcu, Edwardowi, osobista tragedia nie przeszkadza w planowaniu wojny. Zależy mu, aby zaatakować Array znienacka.

Tymczasem zbliża się rocznica utworzenia Wielkiego Paktu. Napięta sytuacja zmusi księżniczkę Maybeth do podjęcia decyzji, na którą zdecydowanie nie jest gotowa. Chcąc uchronić swoje królestwo przed krwawą klęską, rozpoczyna poszukiwania księcia. Jako wskazówkę ma zaledwie jedno słowo: cytadela.

Maria Magdalena Syryńska. Zakochana w szumie i zapachu morza miłośniczka książek. Wenę do pisania poczuła w 2015 roku, zainspirowana głównie Igrzyskami śmierci oraz piosenką zespołu Coldplay. Od tamtego momentu tworzy w gatunku low fantasy, a maksyma, która przyświeca jej twórczości, to „Patrz przez szybę, nie na szybę”. Swoimi historiami chce nie tylko nieść czytelnikom radość, lecz także zachęcać ich do refleksji. Poza pisaniem jej pasją są anglistyka, tworzenie grafik, gry komputerowe i muzyka z lat osiemdziesiątych.

„Dziedzic Kłamstwa" Maria Magdalena Syryńska. Wydawnictwo Lekkie.

Książka „Władca prawdy” Marii Magdaleny Syryńskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 8 listopada.