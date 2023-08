Niezwykła historia przeboju Skaldów. Historia z Koprem

Co za skandal

Sławomir Koper w najnowszym odcinku swego vloga opowiada o karierze zespołu Skaldowie. Jak opowiada historyk i autor książki "Przeboje PRL" prawdziwym hitem była trzecia płyta zespołu, na którym znalazły się takie przeboje jak: "Króliczek", "Cała jesteś w skowronkach" czy "Medytacje wiejskiego listonosza". Jak jednak podkreśla Sławomir Koper, mimo powszechnego uznania wśród krytyków, znaleźli się i tacy i którzy zarzucili muzykom plagiat. - Linia melodyczna "Medytacji wiejskiego listonosza" miała być łudząco podobna do utworu "Sunny Afternoon" zespołu The Kinks. Zieliński odpierał zarzuty, twierdząc, że wielu artystów mimochodem inspiruje się czasem twórczością innych muzyków, nie jest to jednak celowe naśladownictwo - opisał Sławomir Koper.

Autor książki "Przeboje PRL" opisuje również, jaki jego zdaniem był największy przebój Skaldów. Chodzi oczywiście o piosenkę "Cała jesteś w skowronkach". - To jedna z najpiękniejszych ballad w historii polskiej muzyki, a przy okazji utwór niezwykle poetycki. Rzadko można bowiem znaleźć kompozycję, w której muzyka i tekst tak dobrze ze sobą współgrają. A wymowa utworu jest również liryczna - analizuje historyk. Więcej o hitach z dawnych lat w książce "Przeboje PRL".