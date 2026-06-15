Poniedziałkowy, deszczowy wieczór to idealny moment na seans, który jednocześnie rozbawi do łez i szczerze wzruszy. W dzisiejszym programie telewizyjny z łatwością można znaleźć prawdziwą kinową perełkę - opartą na faktach, absolutnie niewiarygodną historię, w której brawurowe role zagrali Meryl Streep i Hugh Grant. Biograficzny komediodramat „Boska Florence” z 2016 roku to doskonała propozycja na udane zakończenie dnia. Ten doceniony przez widzów i krytyków hit zostanie wyemitowany już dziś wieczorem w otwartej telewizji na kanale TVP Kultura.

Najgorsza śpiewaczka świata, która podbiła Carnegie Hall. Poznaj fabułę filmu

Fabuła filmu przybliża losy kobiety, która ponad wszystko marzyła o zostaniu wielką śpiewaczką operową. Posiadała olbrzymi majątek, wysoką pozycję społeczną i zaraźliwą pasję, jednak brakowało jej jednego, kluczowego szczegółu: talentu. Florence Foster Jenkins została zapamiętana przez historię jako „najgorsza śpiewaczka świata”. Jej głos i całkowity brak słuchu muzycznego potrafiły doprowadzić do rozpaczy nawet najbardziej wyrozumiałych słuchaczy, a specyficzne interpretacje słynnych arii operowych były jedyne w swoim rodzaju.

Mimo braku podstawowych umiejętności, dzięki fortunie odziedziczonej po ojcu oraz bezgranicznemu wsparciu partnera, St Claira Bayfielda (w tej roli znakomity Hugh Grant), jej wielkie marzenie zaczęło się spełniać. Mężczyzna robił wszystko, by chronić ukochaną przed bolesną prawdą, organizując kameralne koncerty dla starannie dobranej, opłaconej publiczności i dbając o przychylne recenzje w prasie. Wszystko komplikuje się, gdy Florence postanawia ukoronować swoją karierę występem w legendarnej Carnegie Hall przed prawdziwą, nieprzekupioną widownią. To poruszająca opowieść o sile marzeń, miłości i potężnej iluzji.

Meryl Streep i Hugh Grant w życiowej formie. Dlaczego warto obejrzeć ten hit?

Głównym powodem, dla którego warto poświęcić czas tej produkcji, jest fenomenalna kreacja Meryl Streep. Opinie krytyków oraz recenzentów filmowych są jednoznaczne: to aktorski majstersztyk. Streep nie tylko w komiczny sposób fałszuje na ekranie, ale przede wszystkim tworzy postać niezwykle ciepłą, ludzką i pełną godności, której od pierwszej minuty szczerze się kibicuje. Gwiazda została za ten występ wyróżniona m.in. statuetką Critics' Choice dla najlepszej aktorki w komedii oraz kolejną w swojej karierze nominacją do Oscara.

Na ekranie partneruje jej rewelacyjny Hugh Grant, który udowadnia, że doskonale radzi sobie w wymagających, głębszych rolach dramatyczno-komediowych. Świetną kreację stworzył również Simon Helberg, znany szerokiej widowni jako Howard Wolowitz z serialu „Teoria wielkiego podrywu”. Jako wiecznie przerażony akompaniator Florence kradnie niemal każdą scenę, w której się pojawia. Produkcja zdobyła także prestiżową nagrodę BAFTA za najlepszą charakteryzację i fryzury, co tylko potwierdza niezwykłą dbałość twórców o detale i idealne odwzorowanie epoki.

„Boska Florence” dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

„Boska Florence” obejrzysz już dzisiaj, w poniedziałek 15 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:10 na antenie stacji TVP Kultura. To doskonała okazja, aby nadrobić ten wybitny tytuł.

Opowieść o ekscentrycznej milionerce to sprawdzony wybór na pełne humoru zakończenie dzisiejszego wieczoru. Film cieszy się niesłabnącą popularnością i zbiera świetne opinie. W serwisie Filmweb utrzymuje wysoką notę 7,1/10, a na międzynarodowej platformie IMDb zdobył aż 6,8/10.