Piękne i okrutne – wciągająca seria powieści A.M. Hargrove i Terri E. Laine

– O tym, że opisana przez nas w Złym losie historia stała się bliska naszym sercom, świadczy, chociażby sterta chusteczek, które zostały zużyte podczas jej pisania – podkreślają zgodnie autorki Annie i Terrie, dziękując czytelniczkom za ich miłość do książek. Ale jak tu się nie zakochać w porywających romansach z nutką pieprzu od tego duetu?

W pierwszej części poznajemy Cate Forbes, studentkę, która ma starannie zaplanowaną przyszłość, nic jednak nie wie o miłości. Dziewczyna bez obaw udaje się na randkę w ciemno ze smakowitym kąskiem, jakim niewątpliwie jest Drew McKnight. Cate myśli, że ukoronowaniem wieczoru będą gorące igraszki, ale wystarczy jedno spojrzenie na seksownego rezydenta szpitala, by zapragnęła czegoś więcej. Nieustępliwy, grający w hokeja Drew doskonale wie, czego chce: jego celem jest kariera w onkologii. Kiedy poznaje Cate, dochodzi do wniosku, że jedna noc z nią to za mało. Jest zdeterminowany, by zdobyć dziewczynę – w każdy możliwy sposób – i pokazać jej, jaka wspaniała czeka ich przyszłość. Życie ma jednak inne plany. Dzieje się coś wprost nie do pomyślenia... Oboje będą musieli walczyć ze złym losem i trzymać się tego, co piękne. Jaki będzie finał?

– Drew McKnight (nie jest to jego prawdziwe imię) wpłynął na mnie w taki sposób, że wszystko inne zbladło w porównaniu z nim – zdradza A.M. Hargrove. – Drew w tej powieści jest tak bliski prawdziwemu człowiekowi, jakim tylko mogłam go stworzyć – tłumaczy. Kolejne części serii opowiadają o tym, co stanie się Benem i Jenną, o których czytelnicy będą mogli dowiedzieć się w ich własnych historiach – Zły chłopak i Zły wybór.

Zły chłopak – Ben Rhoades uchodzi za kobieciarza, ale nie przejmuje się opiniami innych. Łamie damskie serca, jednak śmierć przyjaciela nauczyła go, że nie warto się zbyt mocno angażować. Samantha Calhoun bardzo przeżyła zdradę chłopaka, z którym chciała się zestarzeć. Aby zapomnieć, skupia się na osiąganiu zawodowych sukcesów. Drogi tych dwojga przecinają się i Samantha tonie w stalowoszarych oczach Bena. Choć sprawia on, że kolana jej miękną i brakuje tchu, to plotki na jego temat nie pozwalają dziewczynie uwierzyć w tę miłość. Próbuje grać w jego grę, a jednocześnie desperacko strzeże swojego serca. Oboje będą musieli przejść największy sprawdzian w życiu, które jak wiadomo, nie respektuje żadnych zasad, tylko narzuca własne.

Jenna Rhoades ze Złego wyboru, to atrakcyjna i wywodząca się z wpływowej rodziny dziewczyna, która będzie musiała podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu. Czy powinna poślubić mężczyznę, którego nie kocha, tylko po to, by uchronić siebie i bliskich przed bankructwem? Kiedyś wierzyła, że może być z Kennethem szczęśliwa. Aż do momentu, gdy okazało się, że narzeczony skrywa mroczny sekret... Zadania nie ułatwia jej znajomość z przystojnym właścicielem warsztatu samochodowego Brandonem Connellym, który od pierwszego spotkania staje się dla niej ogromnym wsparciem. Ich przyjaźń wkrótce przerodzi się w wielką namiętność. Czy Jenna znajdzie siłę, by zawalczyć o swoje szczęście i dokona właściwego wyboru?

