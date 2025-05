Poczuj klimat PRL. „Kamień z księżyca” Janusza Płońskiego

Rzeczy niemożliwe na przełomie lat 80. i 90. bywały całkiem osiągalne. Na przykład prezent w postaci kawałka skały, prosto z… Księżyca. Janusz Płoński, znany scenarzysta, autor między innymi scenariusza do kultowego serialu „Alternatywy 4”, zaprasza czytelników do wycieczki w czasie – przenieśmy się kilkadziesiąt lat wstecz, by zobaczyć, że upadek PRL-u miał swoje mroczne i całkiem zabawne strony. Powieść „Kamień z Księżyca” przesycona jest właściwym opisywanej epoce humorem, lekkim erotyzmem i dopełniającą wszystko groteską. Spodoba się każdemu, kto ceni powieści pisane z przymrużeniem oka i jest gotowy na fabułę pełną niespodzianek.

W latach 80. w krakowskim hotelu spotyka się lokalny, a nawet światowy establishment. W Polsce upada komunizm, a Justynka, bohaterka książki, prowadzi działalność usługową. Nawiązuje bliskie relacje z amerykańskim senatorem i zaprzyjaźnia się z niemieckim bankierem, dzieli się z nimi uwagami na tematy dotyczące gospodarki i kultury, co okaże się mieć konsekwencje dla wszystkich.

Amerykański polityk ofiarowuje Justynce tytułowy kamień z Księżyca, czyli okruch księżycowej skały, przywieziony przez załogę misji Apollo 11. Niemiecki bankier zaprasza bohaterkę do Frankfurtu na szczyt gospodarczy, na którym Justynka rzuca rewolucyjny pomysł zniesienia granic i wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty. Jej zdaniem uprościłoby to prowadzenie interesów.

Kim jest Justynka, bohaterka tej niezwykłej powieści? Słynną modelką? Milionerką? Artystką? Nie. To kochająca matka dziesięcioletniego Kamila, a przy tym aktywna zawodowo prostytutka. Silna i bezkompromisowa, gotowa na wszystko dla dobra swojej rodziny.

Janusz Płoński jak Piotruś Pan postanowił nigdy nie dorosnąć. I to mu się, mimo ukończonych 76 lat, ciągle udaje. Nie skończył żadnych studiów, choć bywał na politechnice i uniwersytecie. Nie skończył żadnego kursu i nie zdobył żadnego zawodu, choć imał się różnych. Bywał taksówkarzem, barmanem, dziennikarzem, elektrykiem w USA , filmowcem w Niemczech, autorem kilku napisanych w duecie autorskim, a także samodzielnie książek oraz scenarzystą. Ma swój skromny udział w powstaniu serialu Alternatywy 4 jako współscenarzysta i współautor dialogów. Dziś jest zawodowym emerytem bez nadziei na awans. I szczęśliwym autorem książki „Kamień z Księżyca”.

