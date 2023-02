„Słodkie życie” – Krystyna Mirek przekonuje, że każde marzenie można spełnić

Zdarza się, że nie wierzysz w siebie? Sięgnij po powieść „Słodkie życie” Krystyny Mirek. Będzie najlepszym wsparciem i motywacją do zmiany. Kornelia Rudzka, główna bohaterka, nie wierzy w siebie, ale wie, że jeżeli chce zmienić swoje życie, musi stoczyć walkę ze słabościami.

Dziewczyna ma trzydzieści lat i nadal mieszka w domu rodzinnym. Na co dzień pracuje w liceum i stara się wypełnić głowy uczniów wiedzą z zakresu fizyki. Częściowo się to udaje, jej podopieczni startują w olimpiadach. Jednak pani od fizyki nie jest zbyt lubiana ani przez uczniów, ani przez ich rodziców. Kornelia ma moc marzeń, które chciałaby zrealizować. Jednak tego nie robi. Jest w zasadzie pogodzona ze swoim samotnym życiem, jakie wiedzie pod okiem rodziców. Szkoła jak to szkoła, dla niej to tylko miejsce pracy, ani lepsze, ani gorsze. Problemy zajada. W związku z tym ma sporą nadwagę, a uśmiech rzadko gości na jej twarzy.

Jeśli zamiast goryczy, chce poczuć słodki smak życia, musi natychmiast coś w nim zmienić! Stawia więc wszystko na jedną kartę. Po trzydziestu latach postanawia pozbyć się kompleksów i podążyć za głosem serca. Wyprowadzka z domu rodzinnego to dla Kornelii krok milowy. Uwalnia ją od ciasnego pokoiku, jedynego schronienia przed troskami i niemego świadka jej niedoskonałości. To tam przez lata snuła marzenia o wielkiej miłości. Wkrótce przekona się, że przepisu na słodkie życie nie należy szukać w cudzych recepturach, lecz w biciu własnego serca.

