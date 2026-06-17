Środowy wieczór to idealna pora na seans z prawdziwym męskim kinem akcji w swojej najczystszej, bezkompromisowej postaci. Dziś na ekranach zagości dynamiczny thriller „Żądza śmierci” z 2009 roku. Produkcja ta stanowi doskonałe ucieleśnienie stylu, za który miliony fanów na całym świecie pokochały Stevena Seagala. Ten pełen napięcia film sensacyjny zostanie wyemitowany już dziś wieczorem na antenie TV Puls.

O czym jest „Żądza śmierci”?

Fabuła filmu intryguje od pierwszych minut, rzucając widza w samo serce porachunków rosyjskiej mafii. Głównym bohaterem opowieści jest Rusłan Drachev (Steven Seagal) - twardy, doświadczony przez los mężczyzna, który przed laty zerwał z przestępczym podziemiem, by wieść spokojne życie i zająć się pisaniem powieści kryminalnych. Sielanka nie trwa jednak długo. Gdy jego córka ogłasza zaręczyny, Rusłan decyduje się odwiedzić dawne strony, aby wziąć udział w ceremonii ślubnej.

Na miejscu dochodzi do dramatycznego obrotu spraw, gdy okazuje się, że przyszły zięć jest synem najgroźniejszego mafijnego bossa i zarazem dawnego, śmiertelnego wroga Rusłana. Choć młodzi odcinają się od nielegalnych interesów rodziny, dochodzi do brutalnego napadu. Zamaskowani napastnicy wdzierają się do domu, mordując byłą żonę głównego bohatera i ciężko raniąc jego jedyną córkę. Tragedia budzi w uśpionym pisarzu dawne, mordercze instynkty. Rusłan porzuca pióro i wraca do brutalnego rzemiosła, mając przed sobą tylko jeden cel: krwawą i bezlitosną eliminację wszystkich odpowiedzialnych za ten atak.

Steven Seagal jest w swoim żywiole

Produkcja Jeffa Kinga to idealna propozycja dla widzów tęskniących za klimatem kultowego kina sensacyjnego z przełomu lat 80. i 90. Fabuła stanowi tutaj klasyczny, dynamiczny pretekst do zaprezentowania widowiskowych potyczek, w których Seagal z chirurgiczną precyzją wykorzystuje swoje legendarne umiejętności walki wręcz, w tym techniki aikido. Aktor po raz kolejny tworzy postać niezniszczalnego, lodowatego profesjonalisty, który samotnie stawia czoła całej armii uzbrojonych gangsterów.

Recenzje i opinie w serwisach filmowych jednoznacznie potwierdzają, że film dostarcza dokładnie tego, czego oczekują fani czystej rozrywki. W polskim serwisie Filmweb produkcja utrzymuje: 5,8/10, a w międzynarodowej bazie IMDb zbiera stałe oceny od miłośników klasycznego kina kopanego. Surowy klimat, dynamiczny montaż oraz świetnie wykreowane sceny starć na bliskim dystansie sprawiają, że obraz ogląda się z niesłabnącym zaangażowaniem od początku do końca.

Kiedy i gdzie emisja?

„Żądza śmierci” zostanie wyemitowany już dzisiaj, w środę 17 czerwca 2026 roku, o godzinie 22:05 na antenie stacji TV Puls.