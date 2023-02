Straszna choroba wokalistki 2 plus 1. Historia z Koprem

Mało kto wie, że o powstaniu grupy 2 plus 1, zdecydował całkowity przypadek. Na jednej ze studniówek odbył się konkurs muzyczny, a jego zwyciężczynią została właśnie Elżbieta Dmoch. Młoda kobieta przykuła uwagę Janusza Kruka, który zaproponował jej stworzenie zespołu. Do grupy dołączył również Andrzej Rybiński. Jak opowiada Sławomir Koper, autor książki "PRL. Po godzinach" Muzycy wkrótce potem zyskali wielki rozgłos i podbili serca fanów takimi utworami jak: "Chodź, pomaluj mój świat", "Hej, dogonię lato", czy "Windą do nieba". Co ciekawe, Janusz Kruk oraz Elżbieta Dmoch wkrótce zostali małżeństwem i to mimo faktu, że Kruk miał już żonę i dziecko. Młode małżeństwo borykało się jednak z wielkim problemem: wokalistka 2 plus 1 nie mogła mieć dzieci, a jej mąż bardzo marzył o synku. 1989 roku para rozwiodła się, a Janusz Kruk ożenił się po raz trzeci. Jego śmierć w 1992 roku spowodowała wielką traumę byłej żony, która potem zamieszkała z matką w Warszawie. Wkrótce potem okazało się, że wokalistka 2 plus 1 zmaga się z depresją.

