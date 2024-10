„Światło w cichą noc” Krystyny Mirek

Kraków rozbłysnął tysiącem świateł. Mieszkańcy przygotowują się do świąt. Jednak nie wszystkich przepełnia radość. Antek Milewski przyjeżdża do domu po latach, by zacząć wszystko od nowa i zapomnieć o życiowej porażce. W starej willi babci powracają wspomnienia z dzieciństwa, a jedno pytanie wciąż nie daje mu spokoju.

Czy Antek będzie na tyle zdeterminowany, by znaleźć na nie odpowiedź? Magda Łaniewska i jej dwaj bracia zawsze uciekają w święta do ciepłych krajów, ponieważ ten czas przypomina im śmiertelny wypadek rodziców. Tym razem zostają, bo Magda pragnie ugościć swojego chłopaka tradycjonalistę. Tylko czy jej wybranek jest tego wart?

W tę magiczną noc światła zapalą się nie tylko w domach, ale też w sercach mieszkańców Krakowa.

Krystyna Mirek. Autorka licznych bestsellerów. Ma trzy wchodzące w dorosłość córki i synka. Mieszka pod Krakowem. Serca Polek podbiła pełnymi dobrych emocji historiami, błyskawicznie stając się jedną z naszych najpopularniejszych pisarek. Wierna wartościom, takim jak domowe ciepło i radość ze zwyczajnego dnia, pisze na swojej stronie internetowej: Znam wiele sposobów na budowanie szczęścia, bo życie mnie nie oszczędzało. Dużo przeszłam i widziałam.

