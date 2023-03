„Szczątki. Kod 148: morderstwo”. Janusz Onufrowicz szokuje

O tym, jak zaczęła się ich współpraca, Kuba Badach i Janusz Onufrowicz opowiedzieli w programie Dzień Dobry TVN. – Trafiłem na koncert zespołu i absolutnie to, co grali, mnie pozamiatało. Powiedziałem "wow", a że był to moment w życiu, w którym postanowiłem poważniej zająć się pisaniem tekstów, podszedłem po koncercie do zespołu. Jeszcze wtedy nie znałem Kuby i powiedziałem, że chciałbym bardzo napisać piosenkę – zdradził na antenieJanusz Onufrowicz – aktor znany z seriali "Złotopolscy", "M jak miłość" czy "Miodowe lata" i tekściarz.

Czy tęsknił za pisaniem przez lata, kiedy zespół nie koncertował?

– Ponieważ mieliśmy przestój, a to był mój apetyt, który pojawił się już w trakcie pisania piosenek, żeby zakosztować szerszych formatów pisarskich – napisałem książkę! – opowiadał.

Napisał „Szczątki. Kod 148: morderstwo”, a także nagrał audiobook, który swoją premierę miał 15 marca!

Na pytanie prowadzącej o bardzo mroczne pióro, Janusz Onufrowicz odpowiadał:

– Szczerze mówiąc, sam jestem zaskoczony, że aż tak mrocznie oceniają ludzie tę książkę. Wiem, że jest mocna, chciałem, żeby to był thriller.

– Zszywanie zwłok, żeby już nie iść dalej, no to jednak jest mrok – podsumowała dziennikarka.

Kryminalny debiut Janusza Onufrowicza "Szczątki. Kod 148: morderstwo" zabiera czytelnika w najgłębszą otchłań mroku. Mocny język, sprawna narracja i grupa bohaterów, dla których granice moralności są po to, by je przekraczać. Jeśli chcecie odkryć mroczną twarz aktora i tekściarza, sięgnijcie po tę powieść lub audiobook czytany przez samego autora.

O czym opowiada kryminał? – Miastem wstrząsa seria okrutnych zabójstw, komisarz Fiodor Gralecki po raz kolejny znajduje rozczłonkowane, a potem zszyte niezgodnie z anatomią ciało. Kto mógłby być aż tak wynaturzony, żeby zrobić coś równie przerażającego? I jaki związek ma z tym sam Gralecki? Komisarz daje się wciągnąć w śmiertelną grę, w której stawką jest nie tylko jego życie, lecz także życie tych, których kocha.

Książka i ebook "Szczątki. Kod 148: morderstwo" dostępne w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Audiobook dostępny platformach.