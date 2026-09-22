Sztuczna inteligencja, skradziona relikwia i tajemnica Świętego Krzyża. Klaudiusz Szymańczak powraca z nowym kryminałem

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-09-22 16:55

Czy przełomowy wynalazek medyczny oparty na sztucznej inteligencji może mieć coś wspólnego ze zniknięciem bezcennej relikwii z klasztoru na Łysej Górze? W powieści „Święta kradzież” Klaudiusz Szymańczak – autor nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru – serwuje misternie skonstruowany kryminał, w którym technologia przyszłości zderza się z wiarą, a stawką staje się przyszłość całej cywilizacji.

Klasztor na Świętym Krzyżu nocą. Obok okładka książki Święta kradzież. O nowym thrillerze przeczytasz na SE.
Autor: Canva.com

Doktor Kenta Suzuki, japoński naukowiec pracujący w Warszawie, stoi u progu odkrycia mogącego zrewolucjonizować medycynę. Stworzone przez niego urządzenie, wykorzystujące sztuczną inteligencję i bezpośrednie połączenie z ludzkim mózgiem, daje nadzieję milionom chorych. Gdy badania potwierdzają skuteczność projektu, staje się jasne, że stawką są nie tylko ogromne pieniądze, lecz także przyszłość całej cywilizacji.

Tymczasem w klasztorze na Świętym Krzyżu dochodzi do zuchwałej kradzieży bezcennej relikwii. Sprawca znika bez śladu, a sprawa wywołuje poruszenie w polskim Kościele.

Policja rozpoczyna śledztwo, które prowadzi na Łysą Górę, gdzie od wieków ścierają się różne wierzenia i światopoglądy. Z każdym kolejnym tropem okazuje się, że tajemnica sięga głębiej, niż ktokolwiek przypuszczał. Aby odkryć prawdę, trzeba zmierzyć się z historią, ludzkimi ambicjami i przepaścią oddzielającą wiarę od technologii.

Klaudiusz Szymańczak. Autor powieści kryminalnych dotykających kwestii społecznych: dyskryminacji, pedofilii, problemów dzieci i młodzieży. Za debiutancki Negatyw otrzymał pierwszą nagrodę serwisu Granice.pl – „Najlepsza książka na lato”. Kolejna część serii – Mroczny świt otrzymała nominację do Nagrody Wielkiego Kalibru. Jest również autorem słuchowiska katastroficznego Hipoksja. Na krawędzi tchu (nominacja do Best Stream Award w kategorii kryminał/thriller).

Książka „Święta kradzież” Klaudiusza Szymanczaka dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 23 września.

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