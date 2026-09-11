Co zmienić w CV po 45 roku życia? Katarzyna Niezgoda wyjawia we „Wracam do gry”

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-09-11 9:44

Autobiograficzna opowieść headhunterki Katarzyny Niezgody, to żywy dowód na to, jak odnieść sukces wbrew przeciwnościom. Lektura „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” pozwala poznać zasady i praktyczne kroki powrotu na rynek pracy. Książka wzbogacona o wywiady z kobietami, które opowiadają o swoich doświadczeniach zawodowych, stając się dla innych źródłem inspiracji!

Osoba przekazuje CV na podkładce. Obok okładka książki Katarzyny Niezgody Wracam do gry. Więcej na SE.
Autor: Canva/ Materiały prasowe Wracam do gry

Czy utrata pracy to przekleństwo, czy prawdziwy dar od losu?  Katarzyna Niezgoda jest autorytetem w dziedzinie pozyskiwania kadry kierowniczej. Na podstawie własnej historii pokazuje, jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty. Książka dostarcza praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej.

Z książki „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” dowiesz się:

  • jak wykorzystać swoje doświadczenie, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom,
  • na czym polega problem „przezroczystości” kobiet w oczach pracodawców,
  • jakich konkretnie narzędzi użyć przeciwko „przezroczystości” (checklista kluczowych kroków do ponownego zawodowego sukcesu),
  • jak działać, by budować nową markę osobistą i świadomie wejść w kolejny etap kariery – z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości,
  • że wiek to atut, nie bariera – doświadczenie, lojalność i dojrzałość są cennymi zasobami.

Książka „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” Katarzyny Niezgody dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 23 września.

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KATARZYNA NIEZGODA
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