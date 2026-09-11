Co zmienić w CV po 45 roku życia? Katarzyna Niezgoda wyjawia we „Wracam do gry”

Czy utrata pracy to przekleństwo, czy prawdziwy dar od losu? Katarzyna Niezgoda jest autorytetem w dziedzinie pozyskiwania kadry kierowniczej. Na podstawie własnej historii pokazuje, jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty. Książka dostarcza praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej.
Z książki „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” dowiesz się:
- jak wykorzystać swoje doświadczenie, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom,
- na czym polega problem „przezroczystości” kobiet w oczach pracodawców,
- jakich konkretnie narzędzi użyć przeciwko „przezroczystości” (checklista kluczowych kroków do ponownego zawodowego sukcesu),
- jak działać, by budować nową markę osobistą i świadomie wejść w kolejny etap kariery – z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości,
- że wiek to atut, nie bariera – doświadczenie, lojalność i dojrzałość są cennymi zasobami.
Książka „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” Katarzyny Niezgody dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 23 września.