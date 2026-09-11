Co zmienić w CV po 45 roku życia? Katarzyna Niezgoda wyjawia we „Wracam do gry”

Autobiograficzna opowieść headhunterki Katarzyny Niezgody, to żywy dowód na to, jak odnieść sukces wbrew przeciwnościom. Lektura „Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy” pozwala poznać zasady i praktyczne kroki powrotu na rynek pracy. Książka wzbogacona o wywiady z kobietami, które opowiadają o swoich doświadczeniach zawodowych, stając się dla innych źródłem inspiracji!

Autor: Canva/ Materiały prasowe Wracam do gry