„Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania” poradnik Joanny Zielewskiej

Ta książka pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie z większym spokojem i zrozumieniem. Bez restrykcyjnych diet, bez obietnic cudów – za to z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi odżywiania i budowania zdrowych nawyków.

Autorka pokazuje, jak poprzez świadome wybory żywieniowe wspierać metabolizm, odzyskać energię i lepiej zadbać o siebie w okresie menopauzy. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości. Odkryj plan na lepsze samopoczucie i przekonaj się, że menopauza może być początkiem nowego, dobrego etapu.

W środku znajdziesz gotowy jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz.

MENOPAUZA TO NIE KONIEC PEWNEGO ETAPU. TO POCZĄTEK KOLEJNEGO.

Joanna Zielewska: Dietetyczka i psychodietetyczka z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapiach indywidualnych dla osób ze schorzeniami dietozależnymi, w tym tak powszechnymi dziś zaburzeniami mikrobioty jelitowej. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, spotkania ze słuchaczami uniwersytetów otwartych i czytelnikami zainteresowanymi zdrowym odżywianiem. Dziennikarka i autorka wielu książek poświęconych tematyce zdrowotnej oraz żywieniowej, m.in. Jelita. Kręta droga do zdrowia, Migrena. Uwolnij się od bólu, Air Fryer. 28 dni na talerzu. Prowadzi profil @kobiety_bez_diety, który powstał z pasji do łączenia domowej kuchni z psychologią odżywiania.

Książka „Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania” autorstwa Joanny Zielewskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 26 sierpnia.