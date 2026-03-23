Uwolnij się od bólu! „Migrena” Joanny Zielewskiej

Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Choć coraz częściej się o niej mówi, wciąż bywa bagatelizowana zarówno przez otoczenie, jak i przez samych chorych.

Z tą chorobą mierzy się prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Każdy więc ją zna, bo albo sam próbuje funkcjonować mimo napadów bólu, albo wspiera bliską osobę, którą migrena regularnie wyłącza z normalnego życia. Z tego powodu wiele osób szuka różnych sposobów, by żyć z chorobą mądrzej, spokojniej i bardziej świadomie.

Joanna Zielewska łączy w książce najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Pokazuje, jak zrozumieć migrenę i jak odzyskać wpływ na własne życie. A przede wszystkim, jak ważnym elementem migrenowej układanki jest właściwe odżywianie, które w przypadku nasilenia dolegliwości może być solidną tarczą w zmaganiach z tym trudnym przeciwnikiem.

W książce znajdziesz:

skąd bierze się migrena i co może ją nasilać,

powiązania migreny z innymi problemami zdrowotnymi,

mity i błędne przekonania, które opóźniają leczenie,

naturalne i farmakologiczne metody łagodzenia objawów,

praktyczne wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe na 21 dni,

ratunkowe zestawy posiłków na migrenowe dni,

historie pacjentów, które dodają otuchy i pokazują, że nawet pomimo choroby można żyć pełniej i lepiej.

Joanna Zielewska: Dietetyczka i psychodietetyczka z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapiach indywidualnych dla osób ze schorzeniami dietozależnymi, w tym tak powszechnymi dziś zaburzeniami mikrobioty jelitowej. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, spotkania ze słuchaczami uniwersytetów otwartych i czytelnikami zainteresowanymi zdrowym odżywianiem. Dziennikarka i autorka wielu książek poświęconych tematyce zdrowotnej oraz żywieniowej, m.in. Jelita. Kręta droga do zdrowia, Air Fryer. 28 dni na talerzu.

Premiera 8 kwietnia.