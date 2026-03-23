Uwolnij się od bólu! „Migrena” Joanny Zielewskiej

Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Choć coraz częściej się o niej mówi, wciąż bywa bagatelizowana zarówno przez otoczenie, jak i przez samych chorych.
Z tą chorobą mierzy się prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Każdy więc ją zna, bo albo sam próbuje funkcjonować mimo napadów bólu, albo wspiera bliską osobę, którą migrena regularnie wyłącza z normalnego życia. Z tego powodu wiele osób szuka różnych sposobów, by żyć z chorobą mądrzej, spokojniej i bardziej świadomie.
Joanna Zielewska łączy w książce najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Pokazuje, jak zrozumieć migrenę i jak odzyskać wpływ na własne życie. A przede wszystkim, jak ważnym elementem migrenowej układanki jest właściwe odżywianie, które w przypadku nasilenia dolegliwości może być solidną tarczą w zmaganiach z tym trudnym przeciwnikiem.
W książce znajdziesz:
- skąd bierze się migrena i co może ją nasilać,
- powiązania migreny z innymi problemami zdrowotnymi,
- mity i błędne przekonania, które opóźniają leczenie,
- naturalne i farmakologiczne metody łagodzenia objawów,
- praktyczne wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe na 21 dni,
- ratunkowe zestawy posiłków na migrenowe dni,
- historie pacjentów, które dodają otuchy i pokazują, że nawet pomimo choroby można żyć pełniej i lepiej.
Joanna Zielewska: Dietetyczka i psychodietetyczka z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w terapiach indywidualnych dla osób ze schorzeniami dietozależnymi, w tym tak powszechnymi dziś zaburzeniami mikrobioty jelitowej. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, spotkania ze słuchaczami uniwersytetów otwartych i czytelnikami zainteresowanymi zdrowym odżywianiem. Dziennikarka i autorka wielu książek poświęconych tematyce zdrowotnej oraz żywieniowej, m.in. Jelita. Kręta droga do zdrowia, Air Fryer. 28 dni na talerzu.
Książka „Migrena” Joanny Zielewskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 8 kwietnia.