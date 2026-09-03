Wybierali truciznę, sztylet lub bombę! Sławomir Koper tropi sekrety polskich terrorystów

Mimo opinii, że zawsze walczyliśmy z otwartą przyłbicą, także wśród Polaków nie brakowało skrytobójców i terrorystów, którzy działali zarówno w imię wielkich idei, jak i z najniższych pobudek.

Sztyletnicy z okresu powstania styczniowego, zabójcy cara Aleksandra II i prezydenta Gabriela Narutowicza, ale też Janusz Waluś, który w 1993 roku zamordował szefa południowoafrykańskich komunistów, czy „Szalony Bombiarz”, polski zamachowiec zza oceanu, który przez półtorej dekady terroryzował Nowy Jork.

Niniejszą pozycję uzupełnia rozdział o zamachach dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów, których ofiarą padł między innymi minister spraw wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej, Bronisław Pieracki. Oddzielna opowieść dotyczy słynnej akcji pod Arsenałem z 1943 roku – zbrojne odbicie Jana Bytnara „Rudego” było pierwszym takim aktem w okupowanej Warszawie.

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