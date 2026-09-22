Śledztwo śladem krwawej legendy: „Czerwona woda” Agnieszki Jeż

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-09-22 16:19

Co się stanie, gdy lokalny mit ożyje w najbardziej przerażającej postaci? „Czerwona woda” Agnieszki Jeż to nie tylko porywająca opowieść o wiejskim śledztwie na Suwalszczyźnie, ale przede wszystkim głęboka historia o tajemnicy pochodzenia, zmowie milczenia i prawdzie, która zawsze wypływa na powierzchnię – nawet jeśli przesiąkła krwią.

Okładka książki Czerwona woda na tle abstrakcyjnej grafiki z krwią. O premierze powieści Agnieszki Jeż przeczytasz w SE.
Autor: Canva.com

Gdy milkną piły, woda w Szurpiłach barwi się na czerwono, a pszczelarz Antanas znajduje martwy rój nad brzegiem. Wyłowione z jeziora pocięte ludzkie ciało to dopiero początek makabrycznych odkryć. Aspirant Ruta Rosieńska rozpoczyna śledztwo, w którym tropy prowadzą od opuszczonego ula, przez skrytkę na suwalskim dworcu aż do przydrożnego krzyża w Widugierach.

Aby odkryć, dlaczego jezioro spłynęło krwią, Ruta musi się zmierzyć nie tylko z bezwzględnymi mordercami, ale również ze zmową milczenia i tajemnicą własnego pochodzenia.

Agnieszka Jeż: Z urodzenia Warszawianka, z genów Krakowianka i góralka, od ponad dwudziestu pięciu lat mieszka w Sulejówku.

Pisarka i felietonistka, filolożka polska i bałtystka, radna swojego miasta. Autorka blisko czterdziestu powieści, także gatunkowych. W 2016 roku zadebiutowała powieścią obyczajową Nie oddam szczęścia walkowerem. Jej debiut kryminalny Szaniec oraz Śmierć w skalnym lesie były nominowane do Nagrody Wielkiego Kalibru. 

Kiedy nie czyta i nie pisze, spaceruje. „Chodzenie to mój narkotyk”, powtarza za Konwickim. Pozostałe uzależniania to: rodzina, psy, góry, ogród i podróże.

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Książka „Czerwona woda” Agnieszki Jeż dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 23 września.

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