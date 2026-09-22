Śledztwo śladem krwawej legendy: „Czerwona woda” Agnieszki Jeż

Gdy milkną piły, woda w Szurpiłach barwi się na czerwono, a pszczelarz Antanas znajduje martwy rój nad brzegiem. Wyłowione z jeziora pocięte ludzkie ciało to dopiero początek makabrycznych odkryć. Aspirant Ruta Rosieńska rozpoczyna śledztwo, w którym tropy prowadzą od opuszczonego ula, przez skrytkę na suwalskim dworcu aż do przydrożnego krzyża w Widugierach.

Aby odkryć, dlaczego jezioro spłynęło krwią, Ruta musi się zmierzyć nie tylko z bezwzględnymi mordercami, ale również ze zmową milczenia i tajemnicą własnego pochodzenia.

Agnieszka Jeż: Z urodzenia Warszawianka, z genów Krakowianka i góralka, od ponad dwudziestu pięciu lat mieszka w Sulejówku.

Pisarka i felietonistka, filolożka polska i bałtystka, radna swojego miasta. Autorka blisko czterdziestu powieści, także gatunkowych. W 2016 roku zadebiutowała powieścią obyczajową Nie oddam szczęścia walkowerem. Jej debiut kryminalny Szaniec oraz Śmierć w skalnym lesie były nominowane do Nagrody Wielkiego Kalibru.

Kiedy nie czyta i nie pisze, spaceruje. „Chodzenie to mój narkotyk”, powtarza za Konwickim. Pozostałe uzależniania to: rodzina, psy, góry, ogród i podróże.

Książka „Czerwona woda” Agnieszki Jeż dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 23 września.