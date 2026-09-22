Finalista Nagrody Nike sięga po konwencję kryminału. Premiera nowej książki Marcina Kołodziejczyka

Mistrz prozy nieoczywistej Marcin Kołodziejczyk w swojej pierwszej odsłonie kryminalnej. W powieści dla każdego i potencjalnie o każdym, bo... Leon Siermięga nic nikomu nie jest winien. Żyje powoli, nie lubi dużo mówić. Były nauczyciel polskiego, zwykły polski emeryt. Sfrustrowany i wrażliwy szyderca.

Na powierzchni życia utrzymuje się z trudem, ale stabilnie. To dlatego, że niewiele potrzebuje. Chciałby, żeby świat, którego już nie rozumie i którym pogardza, zostawił go w spokoju. Nic z tego. Jednego letniego poranka, w ciągu jednej sekundy i zupełnie niechcący Leon zostaje królem życia. Od tej pory będzie cierpiał już tylko od nadmiaru. Krwi, potu, kobiet, łez, szybkich samochodów, mętnych układów międzyludzkich, zagadek kryminalnych i ataków rwy kulszowej. Aha! I pieniędzy.

Marcin Kołodziejczyk. Rocznik 1973. Dziennikarz, dokumentalista filmowy, pisarz. Autor reportaży społecznych. Wielokrotnie nagradzany za pracę dziennikarską i książki. Na swoim koncie ma nagrody reportażystów Melchiory, wyróżnienie Pióro Nadziei Amnesty International czy I nagrodę polskiej edycji konkursu Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji. Jego powieść Prymityw. Epopeja narodowa znalazła się w finale nagrody literackiej Nike.

Książka „Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną” Marcina Kołodziejczyka dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 23 września.