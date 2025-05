Taka jest prawda o uzależnieniach. „Niebezpieczny piątek” Patryka Jurka

Patryk Jurek zabiera nas w narkotyczny świat równoległy. Rzeczywistość „Niebezpiecznego piątku” otwiera przestrzenie nęcące i niezwykłe, które z czasem – najczęściej niepostrzeżenie – przybierają kształt otchłani, chaosu i cierpienia. Realizm tej książki poraża w takim stopniu, że chce się wyprzeć fakt obcowania z reportażem, pojawia się pragnienie, aby cała opowieść była wyłącznie literacką fikcją.

Narkotyki, bez względu na kulturową mitologizację, już dawno przestały być problemem dotyczącym jedynie osób z nizin społecznych czy rodzin dysfunkcyjnych. Wkroczyły na salony, do szkół, klubów, zakładów pracy i miejsc codziennych spotkań, nie zważają na status finansowy, wykształcenie czy przynależność do grupy zawodowej. Stały się tak oczywiste, jak zagrożenie, które niosą. Dlatego trzeba o nich mówić w sposób bezkompromisowy i szczery, a przede wszystkim prawdziwy. Patryk Jurek to potrafi. Ten reportaż to studium upadku. Z nadzieją na przetrwanie.

Fragment książki:

Od dawna się zastanawiałem, czy ćpunom faktycznie wypadają zęby. Często przecież się zdarza, że po wciągnięciu szczura grubego jak skurwysyn łzawi oko i bolą dziury w tych zębach, które wymagają naprawienia. To nie była tylko moja obsesja. Oliwia bała się chodzić do dentysty, a Norbert ponoć stracił już dwa.

Były trzy takie imprezy. Na pierwszej Norbert wyjął sobie w łazience cały ząb. Odsłonił krwawą dziurę w uśmiechu i śmiał się dobry kwadrans.

Za drugim razem to mnie ułamała się połowa zęba. Ta część, która została, tak mocno cięła mnie w język, że spiłowałem ją pilnikiem do paznokci. Nie polecam. Złamanie nastąpiło niespodziewanie, gdy opowiadałem jakąś bzdurną historię.

Za trzecim razem ząb wypadł Oliwii. Jeszcze bardziej zaczęła bać się lekarzy, którzy mogliby odkryć jej pociąg do mefedronu.

Patryk Jurek. Rok 1984. Wtedy urodził się przyszły reżyser i scenarzysta. Zdobywca ponad trzydziestu nagród na festiwalach w Polsce i za granicą. Wielbiciel horrorów, thrillerów psychologicznych, klimatów postapo, historii o depresji, o ciemnej stronie ludzkiej natury, demonach dzieciństwa i ich wpływie na dorosłe życie. Autor wielu opowiadań i thrillera psychologicznego Pomarlisko, do których teraz dodaje bardzo osobisty i równie mroczny reportaż.

