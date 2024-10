„Taki dobry chłopak. Sprawa Kajetana Poznańskiego” Hanny Dobrowolskiej – wstrząsający reportaż o zbrodni

159 minut, by ocalić życie tysięcy. „Medea” Roberta Ziębińskiego

„Taki dobry chłopak. Sprawa Kajetana Poznańskiego” to poruszający reportaż, w którym autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, jak zwykły, z pozoru spokojny człowiek mógł stać się zabójcą, oraz jakie mechanizmy psychologiczne i społeczne doprowadziły do tej tragedii. Hanna Dobrowolska rekonstruuje przebieg zbrodni, a także śledztwa, które ostatecznie doprowadziło do schwytania Poznańskiego na Malcie, gdzie próbował ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości.

Dobrowolska przedstawia pełen obraz tej tragicznej i bezsensownej zbrodni, zaczynając od historii życia zarówno sprawcy, jak i ofiary. Poznański pochodził z szanowanej rodziny, był uznawany za zdolnego i ambitnego młodego człowieka, który miał przed sobą świetlaną przyszłość. Katarzyna J., nauczycielka języka włoskiego, prowadziła spokojne życie i była w związku z Włochem, z którym planowała przyszłość.

Autorka z niezwykłą precyzją opisuje dzień zbrodni – 3 lutego 2016 roku, kiedy to Kajetan umówił się na lekcję języka włoskiego z Katarzyną. Przyszedł do mieszkania dziewczyny na warszawskiej Woli i podczas pierwszej lekcji zamordował ją nożem. Następnie przewiózł ciało do swojego mieszkania na Żoliborzu, gdzie próbował zatrzeć ślady, dokonując podpalenia.

Dobrowolska nie skupia się jedynie na opisie samej zbrodni, ale wnika głęboko w psychikę Kajetana. Korzystając z dokumentacji sądowej, analizuje jego życie, wcześniejsze zachowania oraz psychologiczne motywacje, które mogły prowadzić do morderstwa. Rozmawia ze świadkami, znajomymi Poznańskiego i ekspertami, którzy próbowali zrozumieć jego zachowanie. Na tle opowieści o życiu Poznańskiego, dziennikarka zadaje pytania o to, jak człowiek z pozoru zwykły, mający wokół siebie rodzinę i znajomych, mógł dopuścić się takiej zbrodni.

Autorka przeczytała ponad 50 tomów akt dotyczących sprawy, rozmawiała z prawnikami – prokuratorami, adwokatami, sędziami – policjantami, psychologami, psychiatrami, specjalistami od kryminologii, profilerami sądowymi i lekarzami. Odnalazła dawnych znajomych Poznańskiego, jego sympatie i dziewczyny, współlokatorów, pracodawców, współpracowników, kolegów i koleżanki ze szkoły. Sam Kajetan odmówił rozmowy, podobnie jak jego rodzice, Krzysztof i Anna Poznańscy.

Profilerzy i osoby związane z dochodzeniem do prawdy przy tego rodzaju sprawach – ludzie odtwarzający skomplikowane i niejednoznaczne motywacje – przyznają, że „Taki dobry chłopak. Sprawa Kajetana Poznańskiego” jest pierwszą książką tak detalicznie odsłaniającą tajniki i metodologię ich pracy.

Hanna Dobrowolska. Dziennikarka sądowa, autorka książek i reportaży kryminalnych. Relacjonowała najgłośniejsze zbrodnie i procesy karne, między innymi dla Polskiej Agencji Prasowej, portali Gazeta.pl czy Super Expressu. Publikuje także w „Newsweeku Kryminalnym”. Jej debiutancka książka „Wnuczkowa mafia. „Powiedz im co masz, a zabiorą ci wszystko” (2019) była pierwszą i jedyną analizą procederu wyłudzeń „na legendę”. Prywatnie mama Józefa i Jadwigi, miłośniczka vintage.

Książka „Taki dobry chłopak. Sprawa Kajetana Poznańskiego" Hanny Dobrowolskiej wydana nakładem Wydawnictwa Harde. Premiera 23 października.