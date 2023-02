Targi Książki i Mediów VIVELO 2023 już w maju na PGE Narodowym! Co nas czeka na wydarzeniu?

Nowe miejsce, to samo towarzystwo! Wyjątkowe słuchowsko powraca w aplikacji Empik Go

Targi Książki i Mediów VIVELO w Warszawie

To będzie pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Pod jednym dachem spotkają się wydawnictwa książkowe oraz wydawcy mediów internetowych jak i tradycyjnych. Na największym stadionie w Polsce, miejscu prestiżowym dla Warszawy, tradycja zderzy się z nowoczesnością. Targi Książki i Mediów VIVELO 2023 już w maju na PGE Narodowym.

Warsztaty, panele dyskusyjne, spotkania, prelekcje zarówno dla branży wydawniczej, jak i społeczności czytelników oraz booktokerów, niosących w świat wieści z rynku wydawniczego. Targi Książki i Mediów VIVELO 2023 to miejsce, w którym tradycja i nowoczesność staną ramie w ramię. Bo tak naprawdę w XXI wieku czytelnik to zarówno ten, który w domowym zaciszu siada z papierową książką w ręce, jak i ten, który czyta je na swoim elektronicznym czytniku, by chwilę później recenzję opublikować na swoim TikToku. Dlatego też w programie wydarzenia nie zabraknie spotkań z TikTokerami. A to wszystko w kilkunastu strefach, które w trakcie targów znaleźć będzie można po hashtagach:

#dzieńdobry

#mamatatadziecko

#booktok

#gaming

#wystawcy

#scenagłówna

#audio

#lifestyle

#szkoła

#spotkajautora

#lifecooking

#agenciliteraccy

– W roku Wisławy Szymborskiej przyjrzymy się temu, co i jej było bliskie – kontrastom otaczającego nas świata, wszechobecnym paradoksom oraz ulotności chwili. Targi VIVELO będą taką „chwilą” w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w Warszawie, oferując atrakcje wszystkim: najmłodszym i ich rodzicom, grupie young adult czy fanom innowacyjnego podejścia do kultury – mówi dyrektor generalna targów Irma Tomaszewska.

Dlatego też przestrzeń Targów Książki i Mediów VIVELO 2023 wypełniona będzie przez książki i media - w drukowanej odsłonie oraz w wersji cyfrowej, w tym online, audio, wideo i w innych formach zgodnych z najnowszymi trendami technologicznymi. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-21 maja na PGE Narodowym. Sprzedaż biletów ma ruszyć już wkrótce.