„Triumf”, Nataszy Sochy. Spektakularny finał serii Agencja Rozbitych Serc

Jaka szalona podróż z detektyw Agatą czeka czytelniczki i czytelników? Nudy nie będzie. Dziewczyna mimo ciąży, sercowych rozterek i licznych zawodowych perypetii, wciąż realizuje się w pracy. Jej agencja detektywistyczna działa prężnie, bo kogo jak kogo, ale zawiedzionych w uczuciach kobiet nie brak.

Niespodziewanie do Agaty odzywa się jej dawny kumpel, kiedyś ostatni uczeń i pierwszy łobuz a dziś odnoszący sukcesy przedsiębiorca pogrzebowy. I oferuje jej pomoc… Tylko co na to Jakub? Agata nie chciała, by był koło niej i ich dziecka. Ale może w końcu zrozumie, dlaczego odpycha tych, którym na niej zależy? I czego tak naprawdę pragnie? Kiedyś była to zemsta… Czy teraz wreszcie zatriumfuje miłość?

– To, czego dziś potrzebujemy najbardziej, to porządna dawka inteligentnego humoru. Dlatego czytam Agencję Rozbitych Serc! – mówi Kasia Węsierska, dziennikarka Radia Eska i Eska TV, influencerka i całą serię poleca.

