​Trwa 8. edycja Targów Książki Empiku. 21 października spotkanie z pisarkami Young Adult w Westfield Arkadia

Niecodzienny sukces Alibabek. Zrobiły to jako pierwsze w Europie

Trwa 8. edycja Targów Książki Empiku. Jeszcze przez ponad tydzień, do 24 października, czytelnicy mają okazję uczestniczyć w spotkaniach online z polskimi i zagranicznymi autorami najgorętszych nowości literackich. Ale to nie wszystko! Dla fanów literatury Young Adult Empik przygotował także wydarzenia w przestrzeni miejskiej. Aleksandra Negrońska, Weronika Ancerowicz i Agata Polte pojawią się 21 października w Warszawie w CH Westfield Arkadia. To będzie niepowtarzalna szansa na spotkanie z bestsellerowymi pisarkami, zdobycie ich autografów czy zrobienie sobie z nimi wspólnego zdjęcia. Wydarzenie startuje o godz. 12.00.

Premiery i nowości oraz spotkania z autorami

Wydarzenia targowe odbywają się online na trzech „scenach”. Na Scenie Głównej pojawiają najpopularniejsi polscy i zagraniczni autorzy literatury gatunkowej, którzy opowiadają o swoich najnowszych książkach. Janusz L. Wiśniewski przedstawi swoją nową książkę Stany splątane, Ken Follett opowie o Zbroi światła – ukoronowaniu najpopularniejszego cyklu swoich powieści rozpoczętego przez kultowe już Filary Ziemi, a E.L. James, autorka trylogii Pięćdziesiąt twarzy Greya, przybliży fabułę swojej nowej, porywającej i pełnej namiętności powieści Missus.

Zobacz także: Jesienią nie zapominaj o słońcu

Scena Apostrof poświęcona jest twórcom literatury pięknej, reportażu i książek z zakresu rozwoju osobistego. Czytelnicy mogą wziąć udział w spotkaniu online m.in. z dr Asią Podgórską, autorką książki Tak działa mózg. Jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie, Miłką Raulin, autorką książki 600 kilometrów lodową pustynią, czy z Wojciechem Jagielskim, który opowie o swojej premierowej książce Wojna. Antologia reportażu wojennego. Trzecia scena należy do wciąż zyskującej na popularności literatury Young Adult. Fani tego gatunku mogą posłuchać rozmów m.in. z Agatą Gładysz, Adamem Mirkiem czy Joanną Balicką.

Warto uważnie śledzić transmisje, bo podczas spotkań można kupić online premierowe książki z autografami autorów. Wszystkie rozmowy są tłumaczone na PJM i transmitowane na Facebooku i YouTube Empiku, a spotkania sceny Young Adult dodatkowo na Instagramie.

Wśród targowych premier uwagę zwracają również: Za wszelką cenę Harlana Cobena, 5 składników po śródziemnomorsku. Łatwe niezwykłe dania Jamiego Olivera, Harry Potter. Magiczny Almanach J.K. Rowling, Dystopia Vincenta V. Severskiego czy kolejne książki z bestsellerowej serii Kicia Kocia Anity Głowińskiej.

i Autor: Materiały prasowe Empik