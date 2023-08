Wielka irytacja muzyków Dwa Plus Jeden. Historia z Koprem

Grupa Dwa Plus Jeden odniosła niebywały sukces, a utwory zespołu do dziś są grane w rozgłośniach radiowych i nuci je cała Polska. Mało kto jednak wie, jakie były okoliczności powstania największych przebojów. Na szczęście z pomocą przychodzi Sławomir Koper, autor książki "Przeboje PRL", który najnowszy odcinek vloga "Historia z Koprem" poświęca właśnie hitom Dwa Plus Jeden. - Janusz Kruk okazał się bardzo zdolnym kompozytorem, a szczególnie dobrze układała się jego współpraca z Markiem Dutkiewiczem. Już jedna z pierwszych sesji przyniosła wielkie hity, jak choćby "Wstawaj, szkoda dnia" czy "Chodź, pomaluj mój świat". Dutkiewicz przyznał po latach, że właśnie te dwa utwory zadecydowały o całym jego życiu - opowiada Sławomir Koper. Jak opisuje historyk, Dutkiewicz studiował prawo, ale porzucił naukę na rzecz muzyki.

Co ciekawe, z jednym z największych przebojów grupy jest związana niezbyt przyjemna historia. Jak opowiada Sławomir Koper do teledysku do piosenki "Iść w stronę słońca". Muzycy musieli bowiem wstać jeszcze przed świtem, by nagrać utwór nad Wisłą w Warszawie. Zapewne jeszcze wtedy nie przypuszczali, jak wielki hit szykują dla publiczności. Więcej o grupie Dwa Plus Jeden w najnowszym odcinku vloga "Historia z Koprem" oraz w książce "Przeboje PRL".