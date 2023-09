Wielki hit Lady Pank. Zaskakujące, gdzie powstał. Historia z Koprem

Sławomir Koper tym razem opisuje niecodzienne okoliczności powstania największych przebojów grupy Lady Pank. Jak się okazuje, utwór "Wciąż bardziej obcy" powstał w... restauracji. Andrzej Mogielnicki, jeden z najbardziej znanych autorów tekstów, czekał na posiłek w restauracji. Niestety, podanie dania wciąż się przedłużało, a zniecierpliwiony i głodny twórca zaczął nucić pod nosem "Wciąż bardziej głodny...". W taki oto sposób, jak opisuje Sławomir Koper, pusty brzuch przyczynił się do stworzenia jednego z największych przebojów grupy. Twórca książki "Przeboje PRL" opisuje również, kiedy zespół osiągnął największą popularność. - Grupa nagrała wiele hitów, ale nigdy nie była tak popularna, jak w ciągu pierwszych miesięcy swojego istnienia. Każda piosenka emitowana w radiu stawała się hitem. Apogeum popularności przypadło na czerwiec 1983 roku, kiedy pojawiła się płyta długogrająca zatytułowana po prostu "Lady Pank". Jak przyznaje Sławomir Koper, muzycy Lady Pank odnieśli wielki sukces i do tego stopnia, że często ich jedynym problemem było to, jaki utwór wypuścić do radia. Więcej o wielkiej karierze Lady Pank i okolicznościach podczas których powstawały inne hity w najnowszym odcinku vloga "Historia z Koprem".

