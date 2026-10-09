Zakazane uczucie i mroczne sekrety. „Uwikłani: Marfil” Mercedes Ron trafia do księgarń i na ekrany

Rachela Berkowska
Rachela Berkowska
2026-10-09 16:05

Ona ma wiele do stracenia, on – wiele do ukrycia. Autorka bestsellerowej „Trylogii Winnych”, Mercedes Ron, powraca z nową, trzymającą w napięciu powieścią „Uwikłani: Marfil”. To uzależniająca historia zakazanej namiętności między porwaną córką wpływowego biznesmena a jej tajemniczym ochroniarzem, w której najgroźniejszym ryzykiem staje się pożądanie.

Blondynka i brodaty mężczyzna, a obok okładka książki Uwikłani Marfil. O nowej powieści Mercedes Ron przeczytasz na SE.
Autor: Canva/ Materiały prasowe Uwikłani: Marfil, zdjęcie Amazon Prime

Kiedy Marfil Cortés, córka wpływowego biznesmena, budzi się w szpitalu po brutalnym porwaniu, ojciec przydziela jej tajemniczego bodyguarda, Sebastiana. Między tą dwójką rodzi się intensywna i niebezpieczna więź, a Marfil wkrótce zdaje sobie sprawę, że prawdziwe ryzyko to nie zewnętrzne zagrożenia, lecz uczucie, którego nie powinna żywić do swojego ochroniarza.

Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu.

Kolejna powieść autorki bestsellerowej Trylogii Winnych. Film dostępny na Prime Video.

Mercedes Ron: Autorka bestsellerowej Trylogii winnych, która sprzedała się w ponad pięciu milionach egzemplarzy na całym świecie, została wydana w dwudzie­stu dwóch krajach i doczekała się wielu ekranizacji Amazon Prime Originals. Urodziła się w Argentynie, a obecnie miesz­ka w Sewilli z mężem i ukocha­nym psem.

Książka „Uwikłani: Marfil” Mercedes Ron dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 14 pażdziernika.

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