„Rodzinie trzeba pomagać”. Z naszego wspólnego konta zniknęły oszczędności na wkład własny

"To miał być nasz dzień, początek czegoś nowego"

To był wtorek. Zrobiłam sobie kawę i usiadłam do laptopa, żeby w końcu umówić się w banku w sprawie kredytu. Byliśmy tacy podekscytowani. Po pięciu latach odkładania każdego grosza, odmawiania sobie wszystkiego, wreszcie uzbieraliśmy na wkład własny. Na nasze pierwsze mieszkanie.

Zalogowałam się na konto oszczędnościowe, żeby sprawdzić, ile dokładnie mamy. I wtedy zobaczyłam tę kwotę. Po prostu zamarłam.

Patrzyłam na ekran i nie wierzyłam. Odświeżyłam stronę, ale kwota się nie zmieniała. Zamiast ponad 50 tysięcy złotych, na koncie było niecałe pięć. Przez chwilę myślałam, że to jakaś awaria w banku. Wszystko, byle nie to, co tak naprawdę od razu przyszło mi do głowy.

"Jego siostra zawsze była numerem jeden"

Mój mąż, Marek, zawsze miał specyficzną relację ze swoją siostrą, Ewą. Jest od niego młodsza i traktował ją jak oczko w głowie, które trzeba ciągle ratować z jakichś kłopotów. A ona wpadała w nie non stop. A to zgubiła portfel, a to dostała mandat, a to rzuciła pracę z dnia na dzień.

Zawsze jej pomagał. A to podrzucił parę stówek, a to załatwił mechanika, a to spędził całą niedzielę na pocieszaniu jej po kolejnym rozstaniu. Akceptowałam to, w końcu to rodzina. Ale czułam, że w tej ich relacji nie ma dla mnie miejsca. Byłam tą "obcą", która nie rozumie ich więzi.

Kiedyś planowaliśmy wyjazd w góry. Mieliśmy już rezerwować nocleg, gdy zadzwoniła zapłakana Ewa, że facet ją rzucił. Marek odłożył telefon i powiedział tylko: "Musimy to przełożyć. Ewa mnie potrzebuje". Nie dyskutowałam. Nasze plany znowu zeszły na dalszy plan. Jak zawsze.

"Czułam, że coś jest nie tak, ale wolałam w to nie wierzyć"

Przez ostatnie tygodnie Marek był jakiś nieobecny. Wracał z pracy i nic nie mówił. Kiedy pytałam, co się dzieje, zbywał mnie, że jest zmęczony. Tłumaczyłam to sobie stresem związanym z kredytem i mieszkaniem. Ale byłam naiwna.

Kilka razy widziałam, jak nerwowo kończy rozmowę, kiedy wchodziłam do pokoju. Raz zerknęłam na jego telefon i zobaczyłam wiadomość od Ewy: "Dziękuję, jesteś aniołem, ratujesz mi życie". Gdy zapytałam, o co chodzi, tylko wzruszył ramionami.

"A, wiesz jak to z nią. Drobiazg, pożyczyłem jej na nowe opony" – mruknął, unikając mojego wzroku. Jasne, na opony.

Gdy próbowałam wrócić do tematu mieszkania, mówił, że jeszcze zdążymy, że trzeba to przemyśleć. Coś mi nie pasowało, ale odsuwałam od siebie te myśli. Przecież to nasze wspólne marzenie. Nie podejrzewałam, że mógłby zrobić coś za moimi plecami w tak ważnej sprawie.

"Liczba na ekranie po prostu się nie zgadzała"

Siedziałam przed laptopem chyba z pół godziny. W końcu dotarło do mnie, że to nie błąd banku. Weszłam w historię transakcji. Było tam czarno na białym. Przelew wychodzący na kwotę 45 tysięcy złotych. Tytuł przelewu: "pożyczka". Odbiorca: Ewa Kowalska.

Zrobiło mi się gorąco, a potem zimno. To nie chodziło tylko o pieniądze. Chodziło o te wszystkie lata wyrzeczeń, nadgodzin, odmawiania sobie wszystkiego. O naszą przyszłość. A on jednym kliknięciem oddał to swojej siostrze.

Marek wrócił do domu jakąś godzinę później, w dobrym humorze, z zakupami. Gdy zobaczył moją minę, od razu spoważniał. Nic nie powiedziałam, tylko odwróciłam w jego stronę ekran laptopa. Spojrzał, zrobił się blady i zaczął coś mamrotać.

"Ania, ja ci wszystko wyjaśnię. Ewa była w strasznej sytuacji, groził jej komornik. Obiecała, że wszystko odda z pierwszej pensji w nowej pracy".

"W jakiej nowej pracy? Przecież ona od trzech miesięcy nigdzie nie pracuje!" – krzyknęłam. Poczułam, że zaraz się rozpłaczę. "Jak mogłeś? To były też moje pieniądze!".

"To tylko pieniądze, poradzimy sobie. Rodzinie trzeba pomagać" – powiedział. Brzmiało to tak, jakby powtarzał jej słowa.

"Dałam mu tydzień"

Następnego dnia zadzwoniłam do niej. Myślałam, że usłyszę chociaż "przepraszam". Zamiast tego wysłuchałam, że jestem materialistką, liczą się dla mnie tylko pieniądze i że nastawiam brata przeciwko niej.

"On zawsze będzie mi pomagał, czy ci się to podoba, czy nie. Jesteśmy rodzeństwem" – rzuciła i się rozłączyła.

Wtedy do mnie dotarło, że tu nie chodzi o te pieniądze, ale o mnie. O to, czy ja się w ogóle liczę w tym związku. Czy jesteśmy partnerami, czy tylko dodatkiem do jego relacji z siostrą. Gdy Marek wieczorem wrócił z pracy, moja torba stała już w przedpokoju.

"Masz tydzień" – powiedziałam spokojnie. "Albo pieniądze wracają na konto i porozmawiasz z siostrą, albo to koniec. Wyprowadzam się".

Patrzył na mnie, jakby kompletnie nie rozumiał, o co mi chodzi. Nic nie odpowiedział. Po prostu stał i się gapił.

Ania, 33 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.