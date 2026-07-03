"Albo zaakceptujesz, że Marek jest moim przyjacielem…”. Po tych słowach żony wyniosłem się na kanapę

"Dzieci próbowały z nią porozmawiać, a ona patrzyła w telefon"

Siedzieliśmy przy stole, a właściwie to ja siedziałem z dziećmi. Kasia z mężem i Paweł sam, bo jego narzeczona akurat miała dyżur. Moja żona, Ewa, też niby była, ale myślami była gdzieś indziej. Cały czas zerkała w telefon, który trzymała pod obrusem. Rosół stygł, a ona co chwilę uśmiechała się do ekranu. Wiedziałem, że ten uśmiech nie jest dla nas.

Paweł próbował coś zagadać. Opowiadał o nowym projekcie w pracy, patrzył na matkę, czekał na jakąś reakcję. Nic. Wszyscy jedli w milczeniu, słychać było tylko widelce i wibracje jej komórki. W końcu nie wytrzymałem.

– "Ewa, syn do ciebie mówi" – powiedziałem najspokojniej, jak umiałem. Podniosła na mnie wzrok, ale nie wyglądała na zmieszaną. Była po prostu zła, że jej przeszkodziłem.

To był moment, kiedy poczułem, że coś się skończyło. Niedzielny obiad, który od prawie trzydziestu lat był dla nas ważny, nagle przestał się liczyć. Dzieci spuściły głowy nad talerzami. Wiedziały, co się dzieje. Wszyscy wiedzieliśmy, tylko udawaliśmy, że nie ma problemu.

"Wszystko zaczęło się od grupy klasowej na Facebooku"

Zaczęło się trzy, może cztery miesiące temu. Niewinnie. Ewa znalazła na Facebooku swoją klasę z liceum. Cieszyłem się. Mówiłem: "Super, odświeżysz stare znajomości". Sama narzekała, że brakuje jej kontaktu z ludźmi. No i odświeżyła. Aż za dobrze.

Najpierw był Marek. Ten Marek, jej pierwsza miłość, o którym czasem wspominała przez te wszystkie lata. Myślałem, że to takie szczeniackie zauroczenie, nic poważnego. Zaczęli pisać, potem dzwonić. Na początku normalnie, w dzień. Ewa opowiadała mi nawet, co u niego. Że się rozwiódł, że ma firmę transportową, że jego córka studiuje w tym samym mieście co nasz Paweł.

A potem rozmowy przeniosły się na wieczory. Zamykała się w sypialni albo wychodziła na balkon, nawet gdy było zimno. Ściszała głos, chichotała jak nastolatka. Chodziłem po mieszkaniu na palcach, żeby jej nie przeszkadzać. Kładłem się spać, a ona jeszcze godzinami siedziała w fotelu z telefonem przy uchu. Rano była niewyspana i podminowana.

Imię Marek padało u nas w domu codziennie. Wiedział o nas wszystko. Kiedyś Ewa rzuciła przy śniadaniu: "Kasi chyba nie podoba się nowa praca". Zdziwiłem się, bo córka nic mi nie mówiła. Zapytałem, skąd wie. Odpowiedziała bez zastanowienia: "Marek mi powiedział. Jego siostrzenica pracuje w tym samym dziale".

Zrobiło mi się przykro. I trochę mnie to wkurzyło. Obcy facet wiedział więcej o mojej córce niż ja. I to od mojej żony. To już nie było normalne.

"Zawsze miała na to jedną odpowiedź: to tylko przyjaciel"

Próbowałem rozmawiać. Delikatnie, bez oskarżeń. Pytałem, czy wszystko w porządku, czy coś się między nami psuje. Ale ona od razu ucinała temat.

– "Co ty znowu wymyślasz? To tylko przyjaciel" – mówiła, przewracając oczami.

– "Nie masz do mnie zaufania po tylu latach?" – pytała z wyrzutem, a ja czułem się winny. Może faktycznie przesadzam? Może jestem starym, zazdrosnym grzybem, który nie rozumie, jak teraz wyglądają relacje?

Ale potem widziałem, jak chowa telefon, gdy wchodzę do pokoju. Jak kasuje powiadomienia na ekranie blokady. Jak rozmowa z nim jest ważniejsza niż film, który mieliśmy razem obejrzeć. Czułem, że nie jestem już jej partnerem, a jakąś przeszkodą w jej relacji z tym przyjacielem.

"Wtedy zapytałem, czy on jest ważniejszy od nas"

I wracamy do tego niedzielnego obiadu. Po tym, jak zwróciłem jej uwagę, od razu zapadła cisza. Dzieci zjadły w milczeniu i szybko zaczęły się zbierać. Wymyślały jakieś błahe powody, byle tylko uciec. Nie miałem im tego za złe. Sam chciałem uciec.

Gdy drzwi się za nimi zamknęły, Ewa wybuchła. Ale nie krzyczała. Mówiła takim zimnym, wściekłym głosem.

– "Zadowolony jesteś? Zepsułeś wszystko. Wstyd mi za ciebie przed dziećmi".

Patrzyłem na nią i nie mogłem uwierzyć. To ja byłem winny. Nie ona, która przez cały obiad pisała z innym facetem. Wtedy nie wytrzymałem. Cały ten spokój, który próbowałem w sobie zachować przez ostatnie tygodnie, gdzieś zniknął.

– "Wstyd? Tobie powinno być wstyd. Twoje dzieci próbowały z tobą porozmawiać, a ty wolałaś pisać z nim. Czy ten człowiek jest dla ciebie ważniejszy niż my? Niż ja, niż Kasia i Paweł?".

Zamilkła i tylko na mnie patrzyła. To nie było spojrzenie, jakie znałem. Było zimne, wrogie.

"Postawiła mi ultimatum: albo to zaakceptuję, albo koniec"

Nie odpowiedziała na moje pytanie. Zamiast tego podeszła do okna i przez dłuższą chwilę patrzyła na ulicę. Ja stałem przy stole, wśród brudnych talerzy. Czułem się stary i potwornie zmęczony. Czekałem.

W końcu odwróciła się i powiedziała:

– "Albo zaakceptujesz, że Marek jest moim przyjacielem i przestaniesz robić sceny, albo ja nie wiem, co będzie dalej z tym małżeństwem".

Powiedziała to tak, że nie było pola do dyskusji. To był warunek. Po prawie trzydziestu latach usłyszałem, że mam się dostosować, bo inaczej nie wiadomo, co będzie.

Nic nie odpowiedziałem. Kiwnąłem tylko głową. Poszedłem do sypialni, wziąłem z szafy kołdrę i poduszkę. Bez słowa przeniosłem się na kanapę do salonu. Tej nocy, po raz pierwszy od dnia ślubu, nie spaliśmy w jednym łóżku. Leżałem w ciemności i myślałem, kiedy to się stało. Kiedy straciłem żonę i czy jest sens jeszcze cokolwiek ratować.

Krzysztof, 54 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.