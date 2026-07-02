„Nie kupiłeś sobie szofera, tato”. Teść spłacił mój kredyt i wystawił rachunek

Mój własny samochód stał się smyczą teścia

Ciągle pachnie nowością, chociaż ma już prawie rok. Kiedyś byłem z niego dumny. Wziąłem kredyt, spinałem budżet, ale czułem, że to moje. Moja praca, moja decyzja. Teraz, gdy na niego patrzę, czuję tylko, że mam u teścia dług. Dług, którego wcale nie chciałem.

Wszystko zaczęło się od moich urodzin dwa miesiące temu. Standardowy obiad u teściów. Teściowa przyniosła ciasto, żona Ania się uśmiechała, a teść, Janusz, miał taką minę, jakby zaraz miał zbawić świat. Zawsze taki był. Każda jego pomoc musiała być ogłoszona wszystkim dookoła. Kiedyś załatwił nam fachowca do łazienki, który okazał się jego szwagrem i skasował nas podwójnie. Innym razem pomógł Ani znaleźć pracę, dzwoniąc do znajomego, przez co tylko poczuła się, że niczego sama nie osiągnęła.

Tym razem jednak przeszedł samego siebie. Po obiedzie wręczył mi małą, białą kopertę. W środku nie było banknotów ani bonu podarunkowego. Był dowód rejestracyjny mojego samochodu. Z adnotacją urzędową: "Kredyt spłacony w całości. Właściciel zwolniony z zastawu bankowego".

Zamurowało mnie. Ania pisnęła z radości, teściowa złożyła ręce jak do modlitwy. A mnie coś ścisnęło w żołądku. Teść poklepał mnie po ramieniu. Uśmiechał się tak, że od razu było widać, że jest z siebie zadowolony.

– "Prezent od nas. Żebyś nie musiał się martwić tymi ratami" – powiedział, a ja od razu wiedziałem, że to nie jest prezent. Że to się tak nie skończy.

Na początku prosił o drobiazgi

Przez pierwszy tydzień była cisza. Cieszyłem się z dodatkowych pieniędzy w budżecie, Ania już planowała, na co je wydamy. Ale czułem się nieswojo. Jakbym dostał coś, na co nie zasłużyłem.

A potem zadzwonił pierwszy telefon. Teść. Głos miał ciepły, ojcowski.

– "Marek, synu, podrzuciłbyś mnie jutro do lekarza? Wiesz, kręgosłup, a autobusami to udręka" – poprosił.

Oczywiście, że się zgodziłem. To był drobiazg. Zawiozłem go, poczekałem godzinę, odwiozłem do domu. Podziękował, uścisnął dłoń. Czułem się dobrze, że mogłem pomóc.

Tydzień później kolejny telefon. Tym razem chodziło o zakupy w markecie budowlanym. Potem o podwózkę na działkę, bo pogoda ładna. Potem o odebranie teściowej od koleżanki, bo ciemno się robi. Prośby stawały się coraz częstsze. Zaczęły brzmieć mniej jak prośby, a bardziej jak zlecenia.

Kiedyś zadzwonił w środę o 14:00. Byłem w pracy, w trakcie ważnego spotkania. Odrzuciłem połączenie. Po chwili przyszedł SMS: "Czekam pod przychodnią. Za godzinę mam wizytę". Bez pytania. Bez "czy możesz?". Po prostu komunikat. Musiałem wyjść ze spotkania, przeprosić szefa i jechać. Czułem się jak idiota.

Wieczorem próbowałem porozmawiać o tym z Anią. Leżała na kanapie, przeglądając coś w telefonie.

– "Twój ojciec robi sobie ze mnie prywatnego szofera" – zacząłem.

Nawet nie podniosła wzroku.

– "Daj spokój, przesadzasz. Pomógł nam, to chyba możesz go czasem gdzieś zawieźć. To rodzina".

To słowo – rodzina – zamykało każdą dyskusję. Ania nie chciała o tym więcej gadać. Zostałem z tym sam.

W rocznicę ślubu kazał mi jechać na brydża

Było coraz gorzej. Zacząłem unikać telefonu od teścia. Czasem udawałem, że nie słyszę dzwonka. Ale on był nieustępliwy. Dzwonił do Ani, a ona przekazywała mi jego prośby z wyrzutem w głosie: "Tata dzwonił, znowu nie odbierasz. Masz go zawieźć na pocztę".

Miarka przebrała się w zeszły czwartek. To była nasza siódma rocznica ślubu. Miałem rezerwację w małej włoskiej knajpce, gdzie byliśmy na pierwszej randce. Ania kupiła nową sukienkę. Ja byłem już ubrany, czekałem na nią w salonie. Było tuż przed 19:00.

Zadzwonił telefon. Numer teścia. Odebrałem, bo nie chciałem awantury.

– "Marek, bądź za piętnaście minut. Jadę do Zbyszka na brydża, nie chce mi się targać autobusem" – powiedział.

Nie wytrzymałem. Spojrzałem na stół, na którym stały dwa kieliszki do wina. Na Anię, która właśnie wchodziła do pokoju, poprawiając włosy.

– "Tato, dzisiaj nie dam rady. Mamy z Anią rocznicę, właśnie wychodzimy".

Po drugiej stronie zapadła cisza. A potem usłyszałem:

– "Rocznicę? To przełóżcie. To pięć kilometrów, co ci szkodzi? Chyba potrafisz się odwdzięczyć za pomoc, co?".

To słowo: odwdzięczyć. Poczułem, jak robi mi się zimno. Uświadomiłem sobie, że dla niego nie jestem zięciem, tylko dłużnikiem.

– "Nie kupiłeś sobie szofera, tato. Spłaciłeś mój kredyt bez pytania i teraz myślisz, że możesz mną dysponować" – powiedziałem spokojnie, chociaż byłem wściekły.

Po prostu trzasnął słuchawką.

Sprzedaję samochód, żeby oddać mu pieniądze

Minutę później zadzwonił telefon Ani. To była jej matka. Nie słyszałem dokładnie, o czym gadają, ale domyśliłem się po jej tonie. Ania odłożyła słuchawkę i spojrzała na mnie wściekła.

– "Jak mogłeś mu tak powiedzieć? Zrobiłeś z niego potwora! On chciał dobrze, a ty go obraziłeś!".

Rocznica poszła w diabły. Zamiast kolacji była kłótnia. Potem już się do siebie nie odzywaliśmy. Ania poszła spać do drugiego pokoju. A ja całą noc siedziałem i patrzyłem przez okno na ten cholerny samochód.

Następnego dnia rano wstałem, zanim się obudziła. Zrobiłem kawę, wziąłem telefon i wyszedłem na zewnątrz. Obfotografowałem auto z każdej strony. Wnętrze, przebieg, opony. Wróciłem do domu i usiadłem przy laptopie. Wystawiłem ogłoszenie na portalu motoryzacyjnym. Cenę ustawiłem taką, żeby sprzedać go szybko.

Gdy Ania wstała, laptop był jeszcze otwarty. Spojrzała na ekran, potem na mnie. Nie mogła uwierzyć.

– "Co ty robisz?".

– "Sprzedaję samochód" – odpowiedziałem spokojnie. – "Żeby oddać twojemu ojcu pieniądze. Co do grosza. A potem pójdę do banku i wezmę sobie nowy kredyt. Taki, który będę spłacał sam".

Nie powiedziała ani słowa. Patrzyła na mnie, jakby widziała mnie pierwszy raz w życiu. Może to była prawda. Może pierwszy raz zobaczyła, że nie mam zamiaru dalej w tym uczestniczyć. Na razie nikt nie dzwonił w sprawie ogłoszenia. Ale czekam. Wiem, że w końcu ktoś zadzwoni.

Marek, 34 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.