„Hamujesz jej rozwój, bo masz takie widzimisię”. Teściowa zapisała córkę na balet za moimi plecami

Wszystko zaczęło się od różowej tiulowej spódniczki

Leżała na łóżku mojej córki – różowa, z mnóstwem falbanek i małymi, błyszczącymi cekinami. Obok niej leżały białe baletki, tak małe, że wyglądały jak dla lalki. Zosia stała obok i nie mogła oderwać od nich wzroku. A we mnie aż się gotowało.

To był prezent od mojej teściowej. A raczej ultimatum. We wtorek o szesnastej miały się odbyć pierwsze zajęcia baletu, na które zapisała moją siedmioletnią córkę. Bez pytania. Bez jednego telefonu. Postawiła mnie przed faktem dokonanym.

Jej pieniądze zawsze miały swoją cenę

Moja teściowa nie jest potworem, ale jej pomoc zawsze ma swoją cenę. Uważa, że wie wszystko najlepiej. Kiedy urodziła się Zosia, przywiozła wózek – jej zdaniem jedyny słuszny model, oczywiście najdroższy. Kiedy go sprzedaliśmy, bo był niepraktyczny, obraziła się na miesiąc.

Na trzecie urodziny Zosi przemeblowała jej pokój, gdy byliśmy na weekend u znajomych. "Niespodzianka!" – powiedziała, a ja patrzyłam na landrynkowe ściany i meble jak z katalogu dla małych księżniczek. Mój mąż, a jej syn, tylko wzruszał ramionami.

– "Mamo, ona chce dobrze. Ciesz się, że nam pomaga" – zawsze to powtarzał. Nigdy nie rozumiał, że ta jej "pomoc" to forma kontroli. Sposób, żeby pokazać, że nasze zdanie się nie liczy. Liczą się tylko jej pieniądze i jej gust.

Telefon, po którym miałam dość

Pomysł z baletem pojawił się miesiąc temu. Teściowa rzuciła go przy niedzielnym obiedzie: "Zosia ma takie długie nogi, byłaby z niej wspaniała baletnica". Uśmiechnęłam się i powiedziałam, że pomyślimy, co dla mnie oznaczało koniec tematu. Zosia ma już basen w poniedziałki i angielski w czwartki. Potrzebuje też czasu, żeby się po prostu pobawić, a nie spełniać marzenia babci.

Zapomniałam o tym do zeszłego tygodnia. Zadzwoniła we wtorek, wesoła i podekscytowana.

– "Załatwione! Zapisałam Zosię do najlepszej szkoły w mieście! Opłaciłam cały semestr z góry, żebyście mieli z głowy".

Zamurowało mnie. Słyszałam w słuchawce jej radosny głos, a ja po prostu nie wiedziałam, co powiedzieć. Próbowałam spokojnie tłumaczyć, że nie mamy na to czasu, że to dla nas za duży kłopot z dojazdami. Trzy razy w tygodniu na drugi koniec miasta.

Wtedy jej ton się zmienił. Usłyszałam to, co zawsze.

– "Ty po prostu jesteś niewdzięczna. Ja chcę dla dziecka jak najlepiej, a ty hamujesz jej rozwój, bo masz takie widzimisię. Inne matki marzyłyby o takiej szansie dla córki".

Rozłączyła się. Mój mąż wieczorem próbował łagodzić sytuację. „Daj spokój, co ci szkodzi? Może Zosi się spodoba? Mama już zapłaciła”. Zostałam z tym wszystkim sama.

Musiałam odmówić własnemu dziecku

I tak nadszedł ten wtorek. O wpół do czwartej zadzwonił dzwonek do drzwi. Teściowa. Wystrojona jak na premierę w teatrze, z wielką papierową torbą w ręku. Weszła prosto do pokoju Zosi, nie pytając mnie o zdanie, i wyjęła ten strój.

– "Gotowa, moja mała baletnico? Babcia cię zawiezie na pierwsze zajęcia!" – zakomenderowała, patrząc na mnie z góry.

Zosia aż podskoczyła z radości. „Mamusiu, mogę? Proszę, proszę, proszę!”. I wtedy wiedziałam, że muszę coś zrobić. Że jeśli teraz ustąpię, to już zawsze będzie mogła wejść mi na głowę.

Uklękłam przy córce. Pogłaskałam ją po policzku.

– "Skarbie, bardzo mi przykro, ale dzisiaj nigdzie nie jedziemy. Porozmawiamy o balecie wieczorem, dobrze?" – powiedziałam najdelikatniej, jak umiałam.

Zosia od razu posmutniała i w jej oczach pojawiły się łzy. Teściowa zbladła.

– "Co ty robisz? Dziecku chcesz żałować?" – wysyczała.

Wstałam i spojrzałam jej prosto w oczy. Tym razem się nie bałam.

– "Mamo, mówiłam ci, że się na to nie zgadzam. To jest mój dom i moje dziecko. I to ja będę o nim decydować".

Awantura, która potem wybuchła, była krótka, ale gwałtowna. Trzasnęła drzwiami tak mocno, że zadzwoniły szklanki w kuchni. Strój do baletu został na fotelu.

Od tej awantury w domu jest dziwna cisza

Zosia płakała przez godzinę. Uspokoiła się dopiero, kiedy obiecałam jej wyjście na lody i do kina. Wieczorem wrócił mąż. Wiedziałam, że już z nią rozmawiał. Miał zaciśnięte usta i ten wyraz twarzy, który znam na pamięć. „Znowu musiałaś postawić na swoim?”.

Nie chciało mi się nawet z nim kłócić. Powiedziałam tylko: „Tak, musiałam”.

Od tamtej pory teściowa nie odbiera ode mnie telefonów. Mąż śpi na kanapie w salonie. Twierdzi, że zniszczyłam relacje w rodzinie. Może i tak. Ale kiedy patrzę na tę różową spódniczkę, która wciąż leży na fotelu, to mimo wszystko czuję, że dobrze zrobiłam. Po raz pierwszy od lat poczułam, że to ja decyduję.

Ewa, 34 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.