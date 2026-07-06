Sąsiad zamontował kamerę na moim ogrodzie. Dałem mu tydzień, kiedy zaczął nas podsłuchiwać

Całe życie człowiek pracuje, buduje dom, żeby na starość mieć wreszcie święty spokój. Swój własny kawałek ogródka, gdzie nikt niczego od ciebie nie chce. Tak przynajmniej myślałem, dopóki po drugiej stronie płotu nie wprowadził się pan Marek.

Na początku wszystko było w porządku. „Dzień dobry, sąsiedzie”, „Może w czymś pomóc?”. Taki typowy gość po czterdziestce, co to wszystko wie najlepiej, ale jeszcze udaje, że słucha. Ja tam z ludźmi wolę trzymać dystans. Swoje w życiu przeżyłem i wiem, kiedy za miłym uśmiechem kryje się zwykła wścibskość. Ale żona jak zwykle: „Roman, nie przesadzaj, miły człowiek”. No to byłem miły.

Zauważyłem ją kątem oka, jak plewiłem grządki

Wszystko zmieniło się we wtorek. Byłem w ogrodzie, wyrywałem chwasty przy pomidorach i wtedy ją zobaczyłem. Małą, czarną kropkę pod daszkiem jego garażu. Kamera. Nowoczesna, z czerwoną diodą, która co chwilę mrugała.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby była skierowana na jego podjazd. Ale ona patrzyła prosto na mój ogród, na taras i okna sypialni. Od razu poczułem się nieswojo. Tak jakby mi ktoś obcy po domu łaził. Zrozumiałem, że z moją prywatnością koniec.

Tego samego dnia poszedłem zapytać. Grzecznie, bez nerwów. Stanąłem przy płocie, on akurat podlewał swoje idealnie przystrzyżone tuje.

– „Panie Marku, widzę, że pan monitoring założył. Tylko czy ta jedna kamera nie mogłaby patrzeć bardziej na pana posesję? Trochę dziwnie się czuję, jak mi zagląda prosto w okna”.

Uśmiechnął się w ten swój wyższościowy sposób. Tak jakby chciał powiedzieć: „oj, starszy pan to się na nowoczesności nie zna”.

– „Panie Romanie, to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa! Tyle się teraz słyszy o włamaniach. Lepiej dmuchać na zimne. Przecież pan nie ma nic do ukrycia, prawda?”.

Zatkało mnie. „Pan nie ma nic do ukrycia”. Klasyczny tekst kogoś, kto chce ci wejść na głowę i jeszcze udaje, że robi to dla twojego dobra.

Zaczął komentować moje życie, jakby oglądał serial

Myślałem, że na tym się skończy. Że to tylko taka jego fanaberia. Ale nie. Zaczęły się drobne, niby miłe komentarze. Wychodzę w sobotę rano po bułki, a on już przy płocie.

– „Widzę, sąsiad wczoraj gości miał do późna. Głośno nie było, ale światło się u pana w salonie paliło prawie do pierwszej”.

Innym razem moja córka przyjechała z wnukami. Ledwo zdążyła wysiąść z samochodu, a Marek już wołał przez siatkę.

– „O, wnuczęta w odwiedzinach! Fajnie, będzie wesoło na podwórku”.

Niby nic. Zwykła, sąsiedzka gadka. Ale ja wiedziałem, skąd on to wie. Wiedziałem, że siedzi i nas ogląda na tym swoim monitoringu. Czułem się jak podglądany. Kiedy kosiłem trawnik, kiedy piłem kawę na tarasie, kiedy po prostu stałem i patrzyłem w niebo. Ta świadomość, że on może w każdej chwili na mnie patrzeć, odbierała mi całą przyjemność z siedzenia we własnym ogrodzie.

Żona machała ręką: „Daj spokój, przewrażliwiony jesteś”. Córka też nie rozumiała: „Tato, w dzisiejszych czasach wszędzie są kamery”. Czułem się, jakbym był jedynym, któremu to przeszkadza. Dla mnie dom to miejsce, gdzie chcę mieć spokój i być sobą.

Miarka przebrała się, gdy usłyszałem jego głos

Wszystko wybuchło w zeszły weekend. Zrobiliśmy grilla ze starymi przyjaciółmi, parą, którą znamy od studiów. Normalnie gadaliśmy, aż w pewnym momencie mój przyjaciel Jurek zaczął się żalić na swojego zięcia. Delikatna sprawa rodzinna, trochę o pieniądzach, trochę o jego charakterze. Mówił cicho, bo o takich rzeczach nie krzyczy się na całą okolicę.

Siedzieliśmy na tarasie, było już ciemno. Czułem się swobodnie, bo byliśmy we własnym gronie. I nagle, zza płotu, usłyszeliśmy głos Marka. Stał tam, ledwo go było widać.

– „No tak, z rodziną to najlepiej na zdjęciu się wychodzi, co nie, panie Jurku?”

Zrobiło się cicho. Goście spojrzeli po sobie, potem na mnie. Jurek zbladł. Cały nastrój siadł. To nie było tak, że on przypadkiem coś usłyszał przez płot. Siedzieliśmy z dziesięć metrów od siatki i rozmawialiśmy cicho. Nie było szans, żeby to usłyszał. No chyba że… ta jego cholerna kamera ma też mikrofon.

Zrobiło mi się gorąco. Głupio przed przyjaciółmi, a jednocześnie byłem wściekły. Ten człowiek nie tylko na nas patrzył. On nas po prostu podsłuchiwał. Zwykły podglądacz, który udaje, że dba o bezpieczeństwo.

Dałem mu tydzień

Następnego dnia rano nie pukałem. Zadzwoniłem dzwonkiem i czekałem. Otworzył z tym swoim wiecznym uśmieszkiem. Ale mi już nie było do śmiechu.

– „Panie Marku, moja cierpliwość się skończyła” – powiedziałem cicho, ale tak, żeby wiedział, że nie żartuję. – „To, co pan zrobił wczoraj wieczorem, to już przesada”.

Zaczął coś bąkać, że on tylko żartował, że przypadkiem usłyszał.

– „Nie interesują mnie pana tłumaczenia” – przerwałem mu. – „Albo w ciągu tygodnia ta kamera będzie patrzeć tylko na pana podwórko, albo jej nie będzie wcale. Jak nie, to w przyszły poniedziałek idę z tym na policję i zgłaszam do urzędu od danych osobowych. I to moje ostatnie słowo”.

Uśmiech zszedł mu z twarzy. Widać było, że jest w szoku, może nawet się wystraszył. Trzasnął drzwiami i tyle go widziałem. Nie powiedział nawet „do widzenia”.

Minęły dwa dni. Kiedy wychodzę do ogrodu, ciągle widzę tę kamerę. Ta mała, czarna kropka pod jego dachem patrzy prosto na mnie. Czekam, co będzie dalej. Jedno wiem na pewno: nie odpuszczę mu.

Roman, 58 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.