Teściowa dołożyła im do mieszkania 80 tys. „Teraz pyta, który pokój będzie jej”

Teściowa dołożyła osiemdziesiąt tysięcy do wkładu własnego

Podczas wykańczania mieszkania zaczęła wybierać płytki, fugi oraz wannę

Przy znajomych nazwała trzeci pokój swoim pokojem na starość

Natalia znalazła dokumenty potwierdzające, że darowizna trafiła wyłącznie do Kamila

Natalia powiedziała, że trzeci pokój będzie dla dziecka, ale zgodziła się na wannę

„Te pieniądze miały nam tylko pomóc”

Mam trzydzieści jeden lat, pracuję w kadrach i od dwóch lat z Kamilem odkładaliśmy pieniądze na mieszkanie. Mieliśmy już zdolność kredytową, ale brakowało nam wkładu własnego. Różnica była zbyt duża, żeby nadrobić ją w kilka miesięcy, nawet gdybyśmy przestali jeździć na wakacje i liczyli każdą złotówkę.

Mama Kamila, pani Irena, jest wdową. Mieszka sama na czwartym piętrze starego bloku bez windy, w mieszkaniu, które pamięta jeszcze czasy, gdy Kamil chodził do podstawówki. Kiedy usłyszała, ile nam brakuje, powiedziała, że ma oszczędności po sprzedaży działki i może pomóc.

Siedzieliśmy wtedy u niej przy kuchennym stole, a ona przesuwała palcem po wydruku oferty kredytowej. „Nie oddawajcie mi tego co miesiąc, bo nie o to chodzi”, powiedziała. „Chcę tylko wiedzieć, że mój syn będzie mieszkał po ludzku.”

„Teściowa wybierała z nami wszystko”

Mieszkanie miało trzy pokoje, niespełna sześćdziesiąt metrów i pachniało jeszcze tynkiem. Pierwszy raz weszłam tam z Kamilem po odbiorze kluczy i od razu wyobraziłam sobie jasną kanapę przy oknie oraz stół, przy którym będziemy jeść śniadania. Byłam zmęczona kredytem, papierami i telefonami od ekipy, ale szczęśliwa.

Pani Irena chciała jeździć z nami wszędzie. W salonie z płytkami potrafiła przez kwadrans porównywać dwa niemal identyczne odcienie szarości, a potem stwierdzić, że jednak najlepiej będzie w beżu. Kamil zwykle wzdychał, patrzył w telefon i mówił, żebym wybrała to, co mi się podoba.

Tyle że gdy wybierałam matowe białe płytki do łazienki, teściowa kręciła głową. Powtarzała, że biel jest niepraktyczna, a prysznic z niskim brodzikiem to rozwiązanie dla młodych. W końcu powiedziała, że wanna będzie lepsza, bo na starość nie wejdzie do brodzika.

„To miał być jej pokój na starość”

Wszystko zaczęło się, kiedy pani Irena przyprowadziła do naszego niewykończonego mieszkania dwie sąsiadki. Chciała im pokazać mieszkanie, które kupiliśmy z Kamilem, więc Kamil dał jej klucze, a ja przyszłam później z torbą próbek farb. Kobiety stały w przedpokoju w kurtkach i komentowały, że na nowym osiedlu wszystko wygląda tak samo.

Gdy weszły do najmniejszego pokoju, jedna z nich zapytała, co tam będzie. Teściowa odpowiedziała od razu, nawet na mnie nie patrząc: „Mój pokój, żebym kiedyś nie musiała się męczyć na czwartym piętrze”. Potem roześmiała się, jakby powiedziała coś oczywistego i zabawnego.

W ręku trzymałam rulon z planem mieszkania od dewelopera. Rozwinęłam go na parapecie i zobaczyłam przy trzecim pokoju napisany ołówkiem wyraz „mama”. Od razu poznałam jej pismo. Tak samo zapisywała Kamilowi listy zakupów, gdy jeszcze z nią mieszkał.

„Kamil powiedział, że mama tylko żartuje”

Nie zrobiłam awantury przy tych kobietach. Powiedziałam tylko, że ten pokój planujemy kiedyś dla dziecka, a potem zaczęłam składać plan na pół. Pani Irena spojrzała na mnie, jakbym powiedziała coś zupełnie niedorzecznego, ale już nic nie odpowiedziała.

W samochodzie Kamil długo milczał. Kiedy zapytałam, czy wiedział o tym napisie, wzruszył ramionami i powiedział, że jego mama czasem tak żartuje. Dodał, że po tym, co dla nas zrobiła, nie ma sensu łapać jej za każde słowo.

Przez kilka dni próbowałam myśleć podobnie. Tłumaczyłam sobie, że może po prostu boi się samotnej starości. Jednak za każdym razem, gdy wchodziłam do pustego trzeciego pokoju, zamiast łóżeczka albo biurka wyobrażałam sobie jej walizkę przy ścianie.

„Darowizna była tylko dla Kamila”

Szukając faktury za drzwi, wzięłam z szafki segregator z dokumentami mieszkania. Między umową kredytową a protokołem odbioru leżała umowa darowizny oraz potwierdzenie zgłoszenia do urzędu skarbowego. Przeczytałam je dwa razy, bo w rubryce obdarowanego widniało wyłącznie imię i nazwisko Kamila.

Wieczorem pojechaliśmy do pani Ireny po wiertarkę. Zabrałam ze sobą kopię dokumentu. Zapytałam spokojnie, dlaczego pieniądze zostały przekazane tylko synowi. Odpowiedziała bez podnoszenia głosu, że tak doradziła jej znajoma, bo w razie czego pieniądze powinny zostać w rodzinie.

Kamil siedział obok mnie przy jej stole i obracał w dłoniach klucze. Powiedział, że to formalność, o której nawet nie myślał, i nie rozumie, czemu robi się z tego problem. Spojrzałam na niego, ale nie umiałam już powiedzieć, że nie chodziło o jedną kartkę. Nagle nie wiedziałam, czy to jest też moje mieszkanie, czy tylko mieszkanie jego rodziny.

„Trzeci pokój będzie dla dziecka”

Jakiś czas później pani Irena zadzwoniła, że znalazła kolejny salon z płytkami. Powiedziałam jej, że nie musi z nami jechać, ale jeśli chce, możemy ją zabrać. Zanim zdążyła zmienić temat, dodałam, że trzeci pokój będzie pokojem dla dziecka, kiedy przyjdzie na to czas.

Przez chwilę w słuchawce było słychać tylko jej oddech. Powiedziałam też, że możemy zrobić wannę, skoro to dla niej ważne i skoro łazienka na to pozwala. Nie chciałam jej odsuwać. Chciałam tylko jasno powiedzieć, że jej pomoc nie oznacza, że dostanie u nas własny pokój.

Pani Irena niczego nie skomentowała. Kiedy następnym razem jechaliśmy do salonu z płytkami, powiedziała, że jest zmęczona i zostanie w domu, a Kamil poprosił mnie w samochodzie, żebym nie zaogniała sytuacji. Plan z napisem „mama” nadal leży w szufladzie w naszym mieszkaniu, obok instrukcji do piekarnika, i nikt z nas jeszcze go nie wyrzucił.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.