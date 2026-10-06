Teściowa zaprosiła byłą syna na rodzinny obiad. „Powiedziała, że z tamtą miałby lepsze życie”

Ewa jedzie z mężem na obiad do teściowej i na miejscu zastaje byłą Bartka

Teściowa robi, jakby to było normalne, i zaczyna zachwycać się karierą oraz wyjazdami byłej

Przy stole pada tekst, że z tamtą syn miałby lepsze życie i nie musiałby liczyć każdego grosza

Była Bartka pokazuje zaproszenie i wychodzi, że teściowa nie powiedziała jej, że my też będziemy

Ewa wstaje od stołu, a Bartek wychodzi razem z nią i mówi matce wprost, że ma przeprosić

„Wpadnijcie na rosół” brzmiało niewinnie

Wiadomość od teściowej przyszła wieczorem, akurat kiedy z Bartkiem liczyliśmy rachunki na kuchennym stole. Przesuwałam palcem po aplikacji banku i starałam się nie patrzeć na „kredyt”, bo od razu ściska mnie w klatce. „Wpadnijcie w weekend. Zrobię rosół, dawno nie byliście” pisała, jakbyśmy mieszkali za ścianą, a nie trzy przystanki tramwajem dalej.

Bartek wzruszył ramionami. „Pójdziemy, będzie spokój”. Tyle że u jego mamy „spokój” wyglądał zawsze tak samo: chwilę o pogodzie, a potem o tym, kto „umie się ustawić”. Ja pracuję na kasie w drogerii, Bartek w magazynie, i oboje mamy na czole wypisane, że nie jeździmy na narty do Włoch.

Ubraliśmy się normalnie, bez strojenia, bo i po co. Wzięłam ciasto z marketu, bo teściowa i tak zawsze powtarzała, że „domowe to domowe”. W tramwaju Bartek opowiadał coś o zmianach w pracy, a ja słuchałam pół uchem, bo już układałam sobie w głowie, co powiem, kiedy znowu padnie „a może byście jednak…”.

W progu zobaczyłam ją przy stole i aż ścisnęło mnie w środku

Drzwi otworzyła nam teściowa w fartuchu, z mokrymi rękami, jakby naprawdę krzątała się od rana. Wpuściła nas szybciej niż zwykle i aż mnie to zdziwiło. W salonie, przy rozłożonym już stole, siedziała dziewczyna w jasnym swetrze, z długimi włosami upiętymi w kucyk.

Znałam tę twarz, ale nie z życia. Kiedyś mignęła mi na starych zdjęciach, jak Bartek czegoś szukał w telefonie. „To Natalia” powiedziała teściowa, tak lekko, jakby przedstawiała sąsiadkę z klatki.

Bartek stanął obok mnie i tylko mrugnął szybko kilka razy. Widziałam, że próbuje ogarnąć sytuację, ale jego ręka, ta na moich plecach, zrobiła się sztywna. Natalia wstała, uśmiechnęła się do mnie i podała mi rękę, a ja uścisnęłam jej dłoń i miałam w gardle jedno wielkie: „co ty tu robisz?”.

Teściowa od razu zaczęła kręcić się między kuchnią a stołem, jakby największym problemem był brak łyżki do sosu. „No siadajcie. Przecież to nic takiego. Ja z Natalią mam kontakt, co w tym dziwnego?” rzuciła i nawet nie spojrzała na nas, tylko poprawiła serwetki.

Rosół parował, a teściowa zaczęła swoje porównywanie

Usiedliśmy. Między mną a Bartkiem była zwykła odległość krzeseł, a jednak miałam wrażenie, że nagle zrobiło się między nami jakoś obco. Natalia siedziała po drugiej stronie stołu, grzeczna, z wyprostowanymi plecami, i co chwilę zerkała na teściową, jakby też nie do końca wiedziała, jak się tu znalazła.

Teściowa zaczęła od niewinnych rzeczy. Że Natalia „taka zaradna”, że „w korpo to teraz pewnie już kierowniczka”, że „w zeszłym roku była w Portugalii, prawda?”. Mówiła to takim tonem, jakby wciskała komuś lepszy model, kompletnie nie przejmując się, że ja siedzę obok i mam słuchać.

Starałam się jeść, naprawdę. Jadłam jak automat, a kiedy trzeba było, kiwałam głową. Bartek próbował zmieniać temat, pytał o zdrowie cioci, o rachunki za ogrzewanie, o cokolwiek, ale teściowa wracała jak bumerang do „jak Natalia sobie radzi w życiu”.

Natalia raz czy dwa wtrąciła, że „przesadza pani” i że „to tylko praca”, ale teściowa tylko machnęła ręką. „Skromna. Zawsze była skromna” skwitowała i popatrzyła na mnie trochę za długo.

„Z nią miałbyś lepsze życie” zabrzmiało, jakby chodziło o coś kompletnie normalnego

Przy drugim daniu teściowa w końcu przestała udawać. Oparła łokcie o stół, spojrzała na Bartka i powiedziała: „No i widzisz, synku. Z Natalią miałbyś lepsze życie, a tak ciągle liczycie każdy grosz”.

Na chwilę zrobiło się cicho, a mnie zaczęło szumieć w uszach, tak jak wtedy, kiedy człowiek próbuje nie wybuchnąć. Pomyślałam o naszym zeszycie z wydatkami, o tym, że w tym miesiącu kupiliśmy pralkę na raty, bo stara w końcu padła. I o tym, że w drogerii klientki potrafią rzucić na ladę monety bez spojrzenia, a ja i tak mówię „dziękuję”.

Bartek odłożył widelec. „Mamo, przestań” powiedział spokojniej, niż ja dałabym radę. Teściowa uniosła brwi, jakby ją rozbawił. „Co przestań? Przecież mówię prawdę. Prawda boli, ale to prawda” odparła i popatrzyła na mnie, jakbym miała teraz przyznać jej rację.

Zgniotłam serwetkę w palcach, aż zrobiła się z niej twarda kulka. Nie chciałam robić sceny, bo wiedziałam, że wtedy zawsze wyjdzie na to, że „Ewa jest przewrażliwiona”. Ale w środku czułam się, jakby mnie porównywali i oceniali przy moim własnym mężu.

Natalia wyjęła telefon i pokazała wiadomość od teściowej

Natalia w końcu odsunęła talerz i wzięła głębszy oddech. Poprawiła włosy, jakby zbierała się do czegoś nieprzyjemnego, i powiedziała cicho: „Ja naprawdę nie przyszłam tu na takie rozmowy”. Teściowa od razu weszła jej w słowo: „Oj, Natalia, nie bądź taka delikatna, ja tylko…”.

Natalia sięgnęła po telefon, odblokowała ekran i obróciła go w moją stronę. Na górze było imię teściowej i wiadomość z zaproszeniem na obiad. Dopisek: że „ma do niej sprawę” i że „będzie lepiej, jak wpadnie”. Ani słowa o tym, że my też przyjdziemy.

Bartek nachylił się nad ekranem i pobladł, serio, widziałam to od razu. „Mamo… ty jej nie powiedziałaś?” zapytał. Teściowa wzruszyła ramionami. „A co, miałam się rozpisywać? Przecież to rodzina. Natalia prawie jak rodzina” rzuciła, jakby to było oczywiste.

- Zaprosiła mnie pani, bo mówiła, że ma do mnie sprawę, a nie po to, żebym tu siedziała jako argument w jakiejś dyskusji.

- Natalia, nie przesadzaj. Ja po prostu chcę dla Bartka dobrze.

- Dobrze to jest wtedy, kiedy szanuje pani to, że on ma żonę.

Wstałam od stołu. Bartek wstał razem ze mną, choć jego mama chyba liczyła, że zostanie

Kiedy Natalia wypowiedziała to zdanie, poczułam, że coś we mnie pęka. Odłożyłam serwetkę, prostując ją na kolanach, jakbym kończyła zmianę w pracy i zamykała kasę. Powiedziałam: „Nie zostanę na resztę obiadu. To jest dla mnie upokarzające”.

Teściowa parsknęła. „No proszę, od razu dramat. Zobacz, Bartek, jak ona się nakręca” rzuciła, ale ja już wstałam. Bartek wstał niemal od razu, bez swojego zwyczajowego: „daj spokój”.

- Idziemy, mamo. Serio.

- Oczywiście. Żona ci każe, to ty lecisz. Odciąga cię od rodziny.

- To ja zdecydowałem. I nie przyjdziemy więcej, dopóki nie przeprosisz Ewy.

W przedpokoju ubierałam buty tak dokładnie, jakby od tego zależało moje życie. Słyszałam jeszcze, jak teściowa mówi do Natalii: „Widzisz? Ja tylko chciałam dobrze”, a Natalia odpowiada coś krótkiego, już bez tej uprzejmości z początku. Drzwi zamknęły się za nami i dopiero na klatce schodowej złapałam powietrze.

Szliśmy w ciszy do przystanku, a ja czułam, jak mi drżą palce w kieszeni płaszcza. Bartek w końcu powiedział: „Przepraszam, nie miałem pojęcia”. Pokiwałam głową, bo nie umiałam wtedy powiedzieć nic, żeby nie zabrzmiało jak pretensja.

W domu zaparzyliśmy zwykłą herbatę i usiedliśmy na kanapie. Patrzyliśmy na ścianę z niedokończonymi plamami po remoncie. Telefon Bartka zawibrował kilka razy. Pewnie mama już pisała, ale on nawet nie spojrzał. Pierwszy raz od dawna poczułam, że ten kredyt i to całe liczenie, ta nasza codzienność, to jest coś, co mamy wspólne. A nie coś, co można nam wypomnieć przy obiedzie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.