Teściowa zaprosiła na wesele syna swoich znajomych. „Mówi, że koperty się zwrócą”

Karolina i Michał sami odkładają na wesele dla około osiemdziesięciu bliskich osób

Matka Michała przysyła listę czterdziestu sześciu osób, w tym dalszych krewnych, sąsiadów i koleżanek z pracy

Przyszła teściowa twierdzi, że zaproszeni goście zwrócą koszty w kopertach

Gdy matka Michała proponuje, że zapłaci za swoich gości, Michał uznaje to za dobre rozwiązanie

Karolina woli mały ślub cywilny niż wesele urządzone według cudzych zasad

„Po mojej stronie listy było tylko piętnaście osób”

Mam dwadzieścia dziewięć lat, pracuję jako fizjoterapeutka i przez większość życia mieszkałam tylko z mamą. Tata zmarł, kiedy chodziłam do liceum, a nasza rodzina nigdy nie była duża. Na święta mieściliśmy się przy jednym stole, bez dostawiania krzeseł i bez pytania, kto z kim jest spokrewniony.

Z Michałem jesteśmy razem cztery lata. Oświadczył mi się latem, nad jeziorem, bez wielkiej oprawy i bez ludzi dookoła, tylko z pierścionkiem schowanym w kieszeni kurtki. Dlatego od początku myślałam, że nasze wesele też będzie podobne, zwyczajne, bliskie i bez robienia wrażenia na ludziach, których nie zobaczymy drugi raz.

Chcieliśmy zarezerwować salę na wrzesień kolejnego roku. Mieliśmy odłożone pieniądze, policzone raty za samochód i maksymalną kwotę za talerzyk. Ustaliliśmy, że celujemy w około osiemdziesiąt osób, żeby nie brać kredytu tylko po to, by przez jedną noc udowodnić coś rodzinie.

„Michał dopisywał gości, a ja liczyłam koszty”

Wieczorami siedzieliśmy w naszej kuchni z laptopem, herbatą i listą gości. Michał wpisywał nazwiska swojej rodziny, a ja sprawdzałam, czy przy sali jest miejsce dla zespołu i dziecięcy kącik. Na blacie leżał kalkulator, notatnik i paragon z marketu, bo nawet przy zwykłych zakupach zaczęłam liczyć każdą złotówkę, odkąd zbieraliśmy na wesele.

W pewnym momencie spojrzałam na ekran. Po mojej stronie było piętnaście nazwisk, razem z mamą, chrzestną i dwiema kuzynkami. Po stronie Michała widniało już ponad sześćdziesiąt, a przecież jeszcze nie wpisał wszystkich kolegów.

Zażartowałam, że moja mama nie będzie miała z kim tańczyć. Michał odpowiedział, że przecież będzie siedzieć z nami, więc nie ma się czym przejmować. Uśmiechnęłam się, ale od razu wyobraziłam ją sobie przy dużym stole, cichą i uprzejmą, wśród osób, które znają się od lat.

„Jego mama przysłała listę czterdziestu sześciu gości”

Pewnego popołudnia przyszło powiadomienie na telefon Michała. Jego mama napisała, że przygotowała listę gości od siebie, żeby nam pomóc. W załączniku był arkusz z czterdziestoma sześcioma nazwiskami.

Na początku myślałam, że to tylko wstępna propozycja. Byli tam kuzyni, których Michał nie widział od komunii, sąsiedzi z osiedla jego rodziców, znajomi z działek i trzy koleżanki jego mamy z pracy. Przy dwóch osobach dopisała nawet, że koniecznie trzeba zaprosić z mężami.

Michał wzruszył ramionami i powiedział, że mama pewnie tak już ma. Ja zapytałam, gdzie ich wszystkich posadzimy i z czego zapłacimy za kolejne talerzyki. Odpisałam jej grzecznie, że bardzo dziękujemy za propozycję, ale planujemy kameralne wesele i sami układamy listę.

Telefon zadzwonił po kilku minutach. Włączyliśmy głośnik. Mówiła ciszej niż zwykle: „Karolinko, ja przez lata chodziłam na ich wesela i dawałam koperty. Teraz wypada ich zaprosić”. Nie brzmiała złośliwie, raczej jak ktoś, komu właśnie zakwestionowano oczywistą zasadę.

„Nie chciałam obcych ludzi przy naszym stole”

Próbowałam zachować spokój. Powiedziałam, że rozumiem ten zwyczaj, ale ani ja, ani Michał nie znamy większości tych osób. Zależało mi, żeby na weselu nie podchodzić do obcych osób i nie pytać, czy są ciocią, sąsiadką czy koleżanką jego mamy z pracy.

Mama Michała od razu odpowiedziała, że przesadzam, bo wesele nie jest spotkaniem przy kawie. Powiedziała też, że koszty się zwrócą, bo w ich rodzinie ludzie zawsze dawali hojne koperty. Słuchałam tego i patrzyłam na nasz arkusz, gdzie obok każdego nazwiska mieliśmy zaznaczone, czy ktoś ma nocleg, dzieci albo daleką drogę.

- Karolina, ty patrzysz na to jak na rachunek w restauracji. A to jest święto rodziny.

Odłożyłam telefon na stół i przez chwilę nic nie mówiłam. Michał siedział naprzeciwko mnie, przesuwał palcem po krawędzi kubka. W końcu powiedział, że jego mama ma trochę racji, bo skoro ludzie zapraszali ją kiedyś, to teraz będą czekać na zaproszenie.

„Zapłacę za swoich gości”

Dwa dni później jego mama zadzwoniła ponownie, już wyraźnie urażona. Powiedziała, że skoro tak bardzo liczymy każdą złotówkę, to ona zapłaci za wszystkich swoich gości. Chciała pokryć koszt talerzyków, noclegów i wszystkich dodatkowych wydatków.

Michał odetchnął z ulgą, jakby problem właśnie się rozwiązał. Powiedział, że to uczciwe rozwiązanie i nie rozumie, czemu nadal jestem niezadowolona. Nie umiałam mu wtedy odpowiedzieć tak, żeby nie zabrzmiało to małostkowo.

Bo przecież nie chodziło już o pieniądze. Chodziło o to, że jego mama nie pytała, czy chcemy tych ludzi przy naszym stole, tylko znajdowała sposób, by ich tam umieścić. A Michał, zamiast zobaczyć różnicę, widział tylko rachunek, który ktoś zdjął nam z głowy.

Pomyślałam o mamie. Jest spokojna, nie narzuca się i już kilka razy pytała, czy na pewno nie będzie za mało osób z naszej strony. Nie chciałam, żeby w dniu mojego ślubu siedziała między obcymi ludźmi, podczas gdy mama Michała odbiera gratulacje od własnych znajomych.

„Wolę obiad dla najbliższych niż wesele dla obcych”

Wieczorem usiadłam z Michałem jeszcze raz przy kuchennym stole. Arkusz nadal był otwarty, a po jego stronie lista nazwisk była już dłuższa niż lista ludzi, których naprawdę znałam. Powiedziałam mu, że wolę ślub cywilny i obiad dla najbliższych niż wesele, na którym połowa gości przyjdzie na zaproszenie jego mamy.

Michał długo patrzył w ekran. Potem powiedział, że stawiam go przed wyborem między mną a jego matką. Zabolało mnie to bardziej niż sama lista, bo nie prosiłam go, żeby z kimkolwiek zrywał kontakt. Chciałam tylko, żebyśmy oboje mogli zdecydować, kogo zapraszamy na własny ślub.

Następnego dnia jego mama zadzwoniła do niego z płaczem. Słyszałam tylko urywki, bo rozmawiał w drugim pokoju, ale jedno zdanie dotarło do mnie wyraźnie: „Ona jeszcze nie weszła do rodziny, a już mnie z niej wyrzuca”. Potem Michał wyszedł z mieszkania, choć było chłodno.

Zaliczka za salę nadal nie jest wpłacona. Arkusz z listą gości zamknęłam, ale nie usunęłam go z pulpitu, bo wiem, że do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Najbardziej martwi mnie już nie liczba gości, tylko to, czy z Michałem nadal umiemy rozmawiać o tym, co powinno być naszą wspólną decyzją.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.