Teściowa zrobiła porządek w szafie synowej. „Oddała płaszcz po mojej mamie, bo uznała, że go nie noszę”

Magda daje teściowej klucz, bo ta regularnie odbiera Olę ze szkoły

Magda odkrywa, że ktoś poukładał jej szafę po swojemu

Teściowa przyznaje, że część ubrań zaniosła do kontenera przy kościele

Wśród ubrań oddanych do kontenera był płaszcz po zmarłej mamie Magdy

Teściowa pokazuje starą wiadomość Magdy o pomocy w szafie, a Krzysiek staje po stronie mamy

„Ktoś poukładał moją szafę po swojemu”

Nie jestem typem, który ma czas na perfekcyjny porządek. Pracuję jako rejestratorka w przychodni, wracam, robię kolację, odrabiam z Olą lekcje, a potem padam. W szafie miałam swój porządek: sukienki z tyłu, swetry między dżinsami, a na końcu rzeczy, których nie ruszałam.

Tego wieczoru od razu zobaczyłam pudełka. Kartony z naklejonymi karteczkami: „LATO”, „SPORT”, „DO ODDANIA”. Zimowe płaszcze wisiały równo, poukładane kolorami. Nigdy nie robiłam tego w ten sposób.

Przesunęłam wieszaki i zaczęłam liczyć po swojemu. Brakowało dwóch swetrów, granatowej sukienki, którą zakładałam na rodzinne obiady, i czegoś jeszcze, czego nie chciałam nazwać. Na samym końcu szafy, tam, gdzie zawsze wisiał płaszcz mamy, został pusty foliowy pokrowiec.

„Teściowa powiedziała, że oddała płaszcz mamy”

Płaszcz po mamie był wełniany, ciemny, ciężki. Mama kupiła go kiedyś w małym sklepie w Łodzi, pamiętam metkę i to, że zawsze poprawiała kołnierz przed wyjściem. Po jej śmierci rok temu nie miałam serca go nosić, ale nie umiałam też go wyrzucić.

Wyjęłam telefon i zadzwoniłam do teściowej, bo nie potrafiłam czekać do jutra. Odebrała od razu. Powiedziałam: „Pani Ireno, gdzie jest płaszcz mojej mamy?”

- Aaa, ten w pokrowcu? No oddałam, Magda. Zrobiłam porządek, bo ta twoja szafa pękała w szwach.

Nie krzyczała, nie była opryskliwa. Mówiła normalnie, jak o wyniesieniu śmieci. Patrzyłam na pusty pokrowiec i nie mogłam uwierzyć, że płaszcz mamy naprawdę zniknął.

„Oddałam go do kontenera przy kościele”

Próbowałam złapać się konkretu. „Gdzie pani to oddała?”, zapytałam, jakbym pytała o zgubione klucze. Teściowa odparła: „Do tego kontenera na odzież, co stoi przy kościele, koło parkingu. Tam ludzie dają, co niepotrzebne”.

Od razu pomyślałam o tym, że płaszcz mamy leży teraz w kontenerze razem z cudzymi ubraniami. Płaszcz mamy, ten ciężki, z podszewką, znikający wśród cudzych ubrań. Teściowa mówiła dalej, że część rzeczy była „zupełnie dobra” i szkoda, żeby zalegała.

Weszłam do kuchni, żeby Ola tego nie widziała. Stała przy stole z kredkami, bo kończyła pracę plastyczną na jutro. Spojrzała na mnie, a potem spuściła wzrok. Od razu zobaczyła, że coś jest nie tak.

Powiedziałam do słuchawki ciszej: „To była pamiątka po mojej mamie”. I dopiero wtedy teściowa zawahała się na sekundę, ale zaraz wróciła do swojego tonu. „Nikt mi o tym nie powiedział, Magda. Wisiało na końcu, w folii, jak coś do oddania. Ja nie czytam w myślach”.

„Sama prosiłaś mnie o pomoc”

Kiedy Krzysiek wrócił, siedziałam na brzegu łóżka i przesuwałam palcami po zamku pustego pokrowca. Nie umiałam przestać. Powiedziałam mu, co zniknęło, a on najpierw popatrzył na mnie, potem na szafę, jakby szukał prostego wyjaśnienia.

Zadzwonił do mamy na głośnomówiącym. Przyszła po dwudziestu minutach, bo mieszka dwa przystanki dalej i zawsze jest „pod ręką”. Weszła do sypialni pewnym krokiem, jakby była u siebie.

- Magda, przecież ja ci tylko pomogłam. Sama pisałaś, że nie dajesz rady.

Wyciągnęła telefon, przewinęła coś szybko i podsunęła mi pod nos ekran. Moja krótka wiadomość z września, wysłana w przerwie w pracy: „Jak mama będzie miała chwilę, to może mi mama pomoże ogarnąć tę szafę, bo ja już nie daję rady”. Pamiętałam tę wiadomość. Chodziło mi o to, żebyśmy kiedyś usiadły razem i przejrzały te rzeczy, a nie żeby robiła to sama, kiedy mnie nie ma.

„Krzysiek od razu stanął po stronie mamy”

Krzysiek od razu zaczął tłumaczyć swoją mamę. Powiedział: „Magda, mama zrozumiała to dosłownie. Chciała dobrze, serio”. Słowo „dosłownie” zabrzmiało, jakby chodziło o źle postawiony przecinek, a nie o rzecz po mojej mamie.

Spojrzałam na teściową i zobaczyłam, że jest przekonana o swojej racji. Nie wyglądała, jakby miała wyrzuty sumienia. Raczej jak ktoś, kto zaraz usłyszy, że jego pomoc nie była potrzebna. Stała z rękami splecionymi na brzuchu, jak na zakończeniu zebrania, kiedy czeka się na podziękowania.

- To był płaszcz mojej mamy. Nie nosiłam go, bo chciałam go zachować. Rozumie pani różnicę?

- Skąd miałam wiedzieć? Wisiał w folii, na samym końcu szafy. Wyglądał jak płaszcz, którego już nie nosisz.

I wtedy dotarło do mnie, że dla Krzyśka to była zwykła kłótnia o ubranie. Nawet jeśli kochał moją mamę, nawet jeśli był na pogrzebie i trzymał mnie za rękę, w tej chwili widział tylko konflikt z własną matką. A ja widziałam ten pusty pokrowiec, który nagle stał się jedyną rzeczą, jaka mi po mamie została.

„Poprosiłam teściową o oddanie klucza”

Nie pojechaliśmy pod kościół. Nikt nawet nie zaproponował, żeby tam jechać. Wszyscy wiedzieliśmy, że po wrzuceniu ubrań do kontenera niewiele da się już zrobić. Ja też wiedziałam, że to już nie będzie „ten” płaszcz, nawet jeśli jakimś cudem by się znalazł. Stałam tylko w progu sypialni i poczułam, że nie zniosę następnego „pomogłam ci”.

- Pani Ireno, proszę mi oddać klucz. Od jutra sama będę odbierać Olę.

Teściowa wyjęła go z torebki od razu, jakby miała go przygotowanego. Położyła na komodzie bez słowa, metal stuknął o drewno i przez chwilę nikt się nie odezwał. Przy wyjściu odwróciła się tylko i powiedziała: „Dobrze. Skoro moja pomoc tak się kończy, to ja się już nie będę wtrącać”.

Krzysiek odprowadził ją do drzwi. Kiedy wrócił, od razu wiedziałam po jego minie, że uważa, że przesadzam. Powiedział: „Magda, serio? Teraz będziesz robić aferę o porządek?”. Nie odpowiedziałam, bo każde zdanie brzmiało mi w głowie jak tłumaczenie się z żalu.

Następnego dnia poszłam do kierowniczki i poprosiłam o zmianę grafiku. Wyszło, że będę zaczynać wcześniej, a kończyć tak, żeby zdążyć po Olę. Będzie trudniej, ale przynajmniej nie będę się bała, co zastanę w domu.

Wieczorem znowu otworzyłam szafę. Wszystko było ułożone równo, jakby ktoś chciał, żebym w końcu „żyła normalnie”. Na końcu dalej wisiał pusty foliowy pokrowiec. Nie zdjęłam go. Na razie nie umiem.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.