Zwierzyła się koleżance z rozwodu, a ta poszła z tym do szefa. „Powiedziała, że nie należy mi się awans”

Joanna mówi koleżance o rozwodzie i prosi ją w wiadomości, żeby nikomu nie powtarzała

Szef odmawia jej awansu, tłumacząc decyzję sytuacją domową, nie wynikami

Joanna pyta, skąd szef o tym wie, ale on mówi, że to „z troski” i nie zdradza, kto mu powiedział

Okazuje się, że awans dostała właśnie koleżanka, która znała jej sekret

Joanna pokazuje szefowi wiadomość, nie uzyskuje zmiany decyzji i szuka nowej pracy

„Myślałam o awansie i o tym, że w końcu mogę spróbować”

Mam 39 lat. Od kilku lat pracuję w biurze obsługi klienta, takim zwyczajnym, z headsetami, tabelkami i uśmiechem, który trzeba utrzymać nawet wtedy, kiedy klient krzyczy. Lubiłam tę robotę bardziej, niż wypada przyznać, bo dawała mi poczucie porządku. Godziny, procedury, cele miesięczne, zero niespodzianek, przynajmniej do pewnego momentu.

O stanowisku kierowniczki zespołu mówiło się od dawna, bo nasza dotychczasowa szefowa poszła wyżej. Ja byłam tą osobą, do której ludzie przychodzili z pytaniem „Jak to wklepać w system?”, „Co tu kliknąć?”. Miałam dobre wyniki, żadnych skarg od klientów i wszystko oddane na czas. Nawet kiedy w domu już się sypało.

Rozwód nie był u mnie tematem na kawę. Mąż mnie zdradził, wyszło przypadkiem, a potem były już tylko papiery, krótkie rozmowy i długie cisze. W pracy trzymałam fason, bo tam przynajmniej wiedziałam, co mam zrobić i w jakiej kolejności.

„Wygadałam się Kamie. A potem poprosiłam ją o jedno”

Z Kamą siedziałyśmy obok siebie na open space. Pożyczałyśmy sobie ładowarkę i czasem obgadywałyśmy klientów, którzy mylili nas z bankiem. Była lubiana i konkretna. Zawsze idealnie uczesana, jakby deszcz jej nie ruszał. Kiedyś zapytała, czemu chodzę ostatnio jak na wdechu, i zanim zdążyłam się zatrzymać, powiedziałam: „Rozwodzę się”.

W kuchni stałyśmy przy zlewie. Odkręciłam wodę, bo głos mi się trząsł i chciałam to ukryć. Kama nie zrobiła wielkich oczu, tylko mruknęła: „Jezu, Asia…”. I wtedy poleciało już wszystko, zdrada, wynajęte mieszkanie męża „na delegacje”, te wszystkie małe dowody, które składają się jak puzzle, kiedy człowiek już wie.

Wieczorem, kiedy siedziałam na kanapie i wpatrywałam się w telefon, napisałam jej krótką wiadomość. „Kama, proszę, nie mów nikomu w pracy. Chcę normalnie funkcjonować”. Wysłałam. Zobaczyłam „Wyświetlono” i na chwilę mi ulżyło.

„Szef nie rozmawiał o mojej pracy. Rozmawiał o moim rozwodzie”

Któregoś rana wpadło mi do kalendarza zaproszenie od szefa, Michała: „Omówienie rekrutacji wewnętrznej”. Wzięłam ze sobą notes, bo miałam wypisane rzeczy, które chciałam powiedzieć: wyniki, wdrożenia nowych osób, usprawnienia. Serce mi waliło, ale bardziej z ekscytacji niż ze strachu.

Michał zaczął spokojnie. Zaproponował mi wodę, jakby to miała być zwykła rozmowa. Po dwóch minutach powiedział: „Asia, doceniam twoją pracę, naprawdę. Ale teraz… masz podobno sporo na głowie prywatnie. Przy większej odpowiedzialności mogłabyś sobie nie poradzić”.

Przez moment miałam wrażenie, że źle usłyszałam. Uśmiechnęłam się odruchowo, jak do klienta, i zapytałam: „A co to ma wspólnego z moimi wynikami?”. Michał odchrząknął i powtórzył, że to „troska o mnie” i „dobro zespołu”.

Aż mnie ścisnęło w żołądku. Nachyliłam się lekko do przodu i zapytałam już ciszej: „Skąd pan wie o moim rozwodzie?”. Michał spojrzał na monitor, potem na długopis, i powiedział tylko: „Ktoś przyszedł z troski. Nie będę mówił kto”.

„Wróciłam na salę i od razu wiedziałam, że Kama coś wie”

Wyszłam z gabinetu i minęłam kuchnię. Ktoś akurat grzał rybę w mikrofalówce. Normalnie bym się skrzywiła, a wtedy nawet tego nie poczułam. Usiadłam przy biurku, włączyłam system i przez chwilę patrzyłam na hasło, jakbym zapomniała liter.

Kama siedziała obok i stukała w klawiaturę szybciej niż zwykle. Zapytała: „I jak?”, ale nie spojrzała mi w oczy. Powiedziałam tylko: „Nie dostałam”. I dopiero wtedy do mnie dotarło, że to się naprawdę dzieje.

Próbowałam zachować spokój, bo w biurze wszystko się niesie. Poszłam do toalety, zamknęłam się w kabinie i dopiero tam złapałam oddech. Najgorsze nie było nawet to, że odmówił. Najgorsze było to, że oceniał mój rozwód, jakby to była rubryka w excelu.

Wróciłam, otworzyłam telefon i odnalazłam tamtą wiadomość do Kamy. Te kilka słów, „proszę, nie mów nikomu”, świeciło mi w twarz. Poczułam wstyd, taki lepki, że w ogóle muszę sprawdzać coś, co powinno być oczywiste.

„Awans dostała Kama. Ja miałam udawać, że nic się nie stało”

Kilka dni później zrobili krótkie spotkanie przy tablicy wyników. Michał powiedział, że „w ramach rozwoju” stanowisko kierowniczki obejmuje Kama. Ludzie zaklaskali, ktoś rzucił „Gratulacje!”, a ja poczułam, jak mi drętwieją palce na kubku.

Kama uśmiechała się szeroko, ale jej policzki były napięte. Po spotkaniu podeszła do mnie i powiedziała: „Będzie dobrze, Asia. Wiesz, że cię lubię”. Brzmiało to sztucznie, jakby miała to przygotowane.

Złapałam ją w kuchni, kiedy nalewała sobie wodę do butelki. Powiedziałam wprost: „Kto powiedział Michałowi o moim rozwodzie?”. Kama wzruszyła ramionami. Nie spojrzała na mnie, tylko rzuciła: „Ktoś musiał powiedzieć. Przecież ludzie widzą, że coś jest nie tak”.

- Sama rozumiesz. Kierownik musi mieć poukładane życie. U mnie w domu jest spokojnie, więc mogę wziąć na siebie więcej.

Oparłam ręce o blat i patrzyłam na krople na jej butelce. W tych kilku słowach było wszystko: że moje prywatne sprawy stały się argumentem, że ktoś mi je wyrwał z ręki i zaniósł tam, gdzie waży się decyzje. A ona jeszcze nazwała to logicznym.

„Pokazałam szefowi wiadomość i poprosiłam o jeden zawodowy powód”

Po pracy siedziałam długo w aucie pod blokiem i gapiłam się w zegarek. W końcu wróciłam do środka, wzięłam ładowarkę i telefon, jakbym zbierała dowody do sprawy, która i tak jest przegrana. Następnego dnia poprosiłam Michała o pięć minut rozmowy.

W jego gabinecie było duszno, mimo że okno było uchylone. Położyłam telefon na biurku, odblokowałam ekran i pokazałam mu wiadomość do Kamy, tę z prośbą o dyskrecję. Powiedziałam: „To nie jest plotka z kuchni. To była prywatna rozmowa, a ona ją wyniosła”.

Michał nawet nie drgnął. Popatrzył na mnie tak, jakby mu ktoś właśnie dorzucił problem, którego nie chce ruszać. „Asia, ja nie mogę wchodzić w relacje między wami. Ja patrzę na całokształt”. Zapytałam wtedy najprościej, jak umiałam: „To proszę mi powiedzieć jeden zawodowy powód. Jeden konkretny, dlaczego przegrałam”.

On znowu wrócił do domu. Powiedział, że kierownik powinien mieć „stabilność”, że ludzie „czują napięcia”, że to „nie jest dobry moment”. Wyszłam bez awantury. Ale w środku coś mi się przestawiło. Pomyślałam, że nie będę już nikogo przekonywać do rzeczy, które powinny wynikać z mojej pracy.

Tydzień później wysłałam pierwsze CV. W pracy rozmawiam z Kamą tylko o zadaniach i grafiku. Zero zwierzeń. Zero „co u ciebie”. Kiedy czasem mija mnie w korytarzu i mówi „hej”, odpowiadam grzecznie, tak jak do klienta, którego nie chcę słuchać dłużej niż muszę.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.