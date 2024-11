i Autor: materiał prasowy Lebrand

10. URODZINY LEBRAND. All that sparkles

Rok 2024 jest dla marki Lebrand rokiem szczególnym – to moment, w którym celebruje dziesiąte urodziny. Ten wyjątkowy jubileusz stał się doskonałym pretekstem oraz inspiracją do stworzenia wieczorowych propozycji składających się na kapsułową kolekcję “All that sparkles”.