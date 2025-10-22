3 sposoby na biżuterię tej jesieni, trendy, które musisz znać

Według raportu platformy Lyst, zainteresowanie hasłem „meaningful jewelry” wzrosło o 42% w ciągu ostatniego roku, a biżuteria personalizowana, symboliczna lub wykonana z mieszanych metali staje się jednym z najmocniejszych trendów sezonu.

Tomasz Osman, prezes i współwłaściciel marki SAVICKI, która od lat obserwuje zachowania konsumenckie w segmencie luksusowych dodatków, zwraca uwagę, że tegoroczna jesień to moment przełomu:

„Po czasie, gdy moda była pełna ograniczeń i uproszczeń, wraca potrzeba ekspresji. Kobiety szukają form, które wyrażają emocje, opowiadają ich historię, dają poczucie siły. Biżuteria stała się językiem emocji, nosimy ją nie tylko dla ozdoby, ale po to, by czuć się sobą.”

Mieszanie kruszców, odwaga w łączeniu światów

Trend mixed metals, łączenie złota, srebra, różowego złota czy stali, to odpowiedź na potrzebę różnorodności. To już nie błąd w stylizacji, lecz manifest indywidualizmu. Jesienne kolekcje pokazują, że kontrast potrafi być spójny, kluczem są proporcje i faktury.

Widzimy to zarówno w biżuterii codziennej, jak i w projektach premium: złote obrączki z wstawkami z białego metalu, naszyjniki, w których łańcuchy o różnym wykończeniu tworzą warstwową kompozycję czy bransoletki zestawiające błysk i mat.

Badania rynku pokazują, że kobiety coraz częściej odchodzą od biżuterii „zestawowej”. Chcą łączyć różne style, klasykę z nowoczesnością, delikatność z siłą.

„Współczesna biżuteria nie ogranicza, lecz daje wolność. Zestawienie różnych kruszców to jak rozmowa dwóch światów – tradycji i nowoczesności. Taki miks ma w sobie energię, która działa na emocje” - podkreśla Tomasz Osman prezes marki SAVICKI.

i Autor: Savicki/ Materiały prasowe

Biżuteria z duszą, emocje, symbole, opowieści

Świat mody wraca do autentyczności. Widać to także w jubilerstwie, gdzie jeszcze kilka lat temu dominowały modne formy i masowa produkcja, dziś coraz większą wartość mają emocje i historia ukryta w biżuterii.

Perły, zawieszki z przesłaniem, biżuteria z inicjałami, znakami zodiaku czy symbolami natury stają się sposobem wyrażenia siebie. To nie ozdoba, a osobista historia.

Psycholodzy mody zwracają uwagę, że biżuteria emocjonalna pełni funkcję talizmanu, daje poczucie ciągłości, bliskości i wsparcia. To szczególnie ważne w czasie, gdy tempo życia rośnie, a codzienność staje się coraz bardziej nieprzewidywalna.

Współczesna kobieta traktuje biżuterię jak amulet, coś, co przypomina o wartościach, relacjach, wewnętrznej sile.

„Ludzie coraz częściej kupują rzeczy, które niosą znaczenie. Zawieszka z literą, symbol równowagi czy nieregularna perła stają się częścią osobistej narracji. To biżuteria, która rośnie razem z właścicielem” - mówi Tomasz Osman.

i Autor: Savicki/ Materiały prasowe

Rzeźbiarskie formy, biżuteria jako manifest

W kontrze do delikatnych emocjonalnych detali rośnie trend ekspresyjnych, dużych form. Rzeźbiarskie kolczyki, mankiety i pierścienie o nieregularnych kształtach dominują na wybiegach i w kampaniach jesień/zima 2025.

Ten trend to kontynuacja ruchu „quiet statement” - głośny efekt bez krzyku. Biżuteria o artystycznym charakterze nie wymaga nadmiaru, jeden mocny element potrafi zbudować całą stylizację.

Co ciekawe, coraz większą popularność zdobywa biżuteria inspirowana rzeźbą użytkową, organiczne linie, niedoskonałości, struktury przypominające formy natury. To odejście od perfekcji w stronę prawdy i ekspresji.

i Autor: Savicki/ Materiały prasowe

Świadomy wybór zamiast szybkiej mody

W kontekście biżuterii coraz częściej mówi się o zrównoważonym podejściu, jakości, trwałości i emocjonalnym przywiązaniu. Raport „State of Fashion 2025” opracowany przez McKinsey i The Business of Fashion wskazuje, że 67% konsumentów chce inwestować w przedmioty o dłuższym cyklu życia, które mają znaczenie i wartość ponad trendem.

Biżuteria doskonale wpisuje się w ten nurt, staje się formą slow fashion, dziedzictwem osobistym, a nie sezonowym akcentem.

Jesień 2025 pokazuje, że biżuteria to nie tylko moda, ale także emocje, wartości i świadomość. Trzy kierunki, mieszanie metali, osobiste symbole i rzeźbiarskie formy, łączy jedno: potrzeba autentyczności.

To sezon, w którym biżuteria przestaje być tłem. Staje się głosem, subtelnym, ale bardzo osobistym.