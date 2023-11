i Autor: Materiały prasowe GUESS

40 lat historii GUESS uchwyconych w wyjątkowym albumie

GUESS świętuje cztery dekady swojej historii, publikując "A Fourth Decade of GUESS Images". Nowe, pięknie oprawione wydanie albumu to opowieść o czterech braciach, którzy wspólnie stworzyli globalną firmę modową. Upamiętnia ciężką pracę, pasję i kreatywność, które doprowadziły markę od premiery pierwszych jeansów Marilyn 3-Zip w 1981 roku, aż do miejsca, w którym znajduje się obecnie.