Nowa kolekcja Lush na Dzień Ojca

Produkty do kąpieli

Każdy tata potrzebuje chwili relaksu! Kwiecisto-cytrusowa kula Super Dad!, zabawny zielony dinozaur o zapachu róży z lawendą czy cytrusowy kosmita, będą doskonałymi towarzyszami kąpieli w wannie. Dla miłośników piany, świetnym wyborem będzie kostka bąbelkowa Saside, pachnąca połączeniem paczuli z ylang ylang.

Produkty pod prysznic

Odświeżający, pachnący ogórkiem i jodłą żel po prysznic, przywodzący na myśl leśne wędrówki, to coś co powinno przypaść do gustu tacie. Dla preferujących tradycyjne mydło, do wyboru są dwie opcje. Kosmiczny, pełen cytrusów Blue Moon lub rozmarynowo pomarańczowy True Grit z uroczym wizerunkiem konewki.

Prezenty

Dwa kolorowe, gotowe do wręczenia prezenty uzupełniają tę wyjątkową kolekcję. Out of this World będzie idealnym wyborem dla miłośników kąpieli i kosmosu, natomiast Adventure Island łączy w sobie produkty do kąpieli i ciała z nutką przygody. W pierwszym z nich znajdują się dwie kule do kąpieli, natomiast w drugim jest bomba do kąpieli i żel pod prysznic z limitowanej kolekcji oraz mydło i peeling z całorocznej kolekcji.

