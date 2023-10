Adidas nawiązuje współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim i wyposaża reprezentację na Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu

Od początku swojej historii adidas współpracuje ze sportowcami na całym świecie, wspierając ich na drodze do sukcesu. Marka od prawie 75 lat dostarcza sportowcom najwyższej jakości produkty, które pozwalają im uwolnić pełen potencjał i przekraczać własne bariery. Działania adidas to uosobienie idei marki impossible is nothing oraz wiary, że ma moc zmieniania życia poprzez sport.adidas wspiera polskich sportowców

Współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim wpisuje się w wieloletnią historię wspierania polskiego sportu przez markę z trzema paskami. adidas jest wieloletnim sponsorem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Legii Warszawa oraz wspiera indywidualnie sportowców, m.in.: polskich lekkoatletów – Justynę Święty-Ersetic – mistrzynię i wicemistrzynię olimpijską z Tokio 2020, Kajetana Duszyńskiego – mistrza olimpijskiego z Tokio 2020 czy Maję Woźniak – dwukrotną medalistkę Letnich Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy (Bańska-Bystrzyca 2022 – brąz i Maribor 2023 – srebro).

Zobacz także: Ten obrazek zdradzi, czy naprawdę jesteś szczęśliwym człowiekiem. Co na nim widzisz? Test internetowy- Polska jest jednym z największych rynków dla adidas w Europie. Jesteśmy liderem rynku, ale wciąż widzimy wiele możliwości rozwoju zarówno dla biznesu, jak i sportu. Partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim jest naturalnym kolejnym krokiem dla adidas, biorąc pod uwagę nasze wieloletnie wsparcie dla polskich sportowców poprzez indywidualne kontrakty. Jesteśmy dumni, że możemy zostać oficjalnym sponsorem Polskiej Kolekcji Olimpijskiej i wspierać olimpijczyków reprezentujących Polskę w drodze po kolejne zwycięstwa. - mówi Bjørn Gulden, CEO adidas

Porozumienie z Polskim Komitetem Olimpijskim obejmuje wszystkie wydarzenia olimpijskie, w których wezmą udział polscy sportowcy aż do końca 2028 roku, w tym: Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024, XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026, czy Igrzyska XXXIV Olimpiady Los Angeles 2028. W ramach umowy sponsorskiej adidas dostarczy zawodnikom obuwie, stroje i akcesoria, w których olimpijczycy wystąpią m.in.: podczas podróży, w wiosce olimpijskiej, w trakcie treningów oraz dekoracji medalowych na podium.

- adidas to uznana marka na całym świecie, która już od wielu lat wspiera polskich sportowców. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś adidas zostaje sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Olimpijskiej Reprezentacji Polski i Polskiej Kolekcji Olimpijskiej. Premiera strojów i akcesoriów opracowanych dla naszych olimpijczyków będzie miała miejsce w kwietniu 2024 roku. Dzięki współpracy z adidas polscy olimpijczycy od Paryża 2024, aż do Los Angeles 2028 będą występować w strojach tej marki na wszystkich sportowych wydarzeniach rangi olimpijskiej, na które Polski Komitet Olimpijski będzie wysyłał reprezentację. Dodam tylko, że poza Igrzyskami Olimpijskimi, Młodzieżowymi Igrzyskami Olimpijskimi są to także Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy. - podsumował Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Współpracę adidas z Polskim Komitetem Olimpijskim podczas konferencji prasowej ogłosili: Bjørn Gulden – CEO adidas oraz Radosław Piesiewicz – Prezes PKOl. Zaproszeni goście mogli wziąć także udział w panelu dyskusyjnym z udziałem trzech pokoleń polskich sportowców, uczestników imprez rangi olimpijskiej. Wśród nich znaleźli się lekkoatletki: Justyna Święty-Ersetic – mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio 2020, Maja Woźniak – dwukrotna medalistka Letnich Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy (Bańska-Bystrzyca 2022 – brąz i Maribor 2023 – srebro), jak również polski wioślarz, czterokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski z Londynu 2012 – Adam Korol, dziś Wiceprezes PKOl, Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Prezes Fundacji Polskiego Sportu.

i Autor: Materiały prasowe adidas

i Autor: Materiały prasowe adidas