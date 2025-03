i Autor: FreePik

Strefa beauty

Akcja regeneracja – nadchodzi wiosenne FLOW dla Twoich włosów!

Nowy sezon to nowa energia – także dla Twoich włosów. Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca nadchodzi moment, by zrzucić czapki i przywrócić fryzurze lekkość, blask i zdrowy wygląd. Jeśli Twoje włosy po zimie są suche, matowe i wołają o ratunek – to znak, że potrzebują intensywnej regeneracji i solidnej dawki nawilżenia! Jak przywrócić im sprężystość i zdrowy wygląd? Z pomocą przychodzi marka so!flow, która stworzyła limitowaną serię kosmetyków Spring Edition. Ich odżywcze formuły, bogate w starannie dobrane składniki, pomogą odbudować strukturę włosów oraz sprawią, że pasma staną się miękkie, sprężyste i gotowe na wiosnę.