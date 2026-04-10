Akcja: złuszczanie. Za taką pielęgnację Twoja skóra Ci podziękuje

Kwas salicylowy, czyli BHA (beta-hydroksykwas), to składnik doceniany w kosmetologii za swoje unikalne właściwości. W przeciwieństwie do kwasów AHA (alfa-hydroksykwasów), BHA jest rozpuszczalny w tłuszczach, co pozwala mu przenikać przez warstwę sebum i działać bezpośrednio w porach. Dzięki temu skutecznie rozpuszcza zalegające w nich zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka, redukując zaskórniki i zapobiegając powstawaniu wyprysków. Dodatkowo, kwas salicylowy wykazuje działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, co czyni go idealnym wyborem dla skóry problematycznej, skłonnej do trądziku i zaczerwienień. Stężenie 1% jest optymalne dla delikatnego, codziennego złuszczania bez podrażnień.

Choć 1% BHA Gentle Exfoliating Gel Toner został stworzony z myślą o twarzy, jego łagodna formuła sprawia, że może być również pomocny w innych obszarach. Osoby borykające się z problemem wrastających włosków po depilacji, zwłaszcza na nogach czy w okolicach bikini, mogą delikatnie aplikować produkt na te obszary. Kwas salicylowy pomoże złuszczyć martwy naskórek, uwalniając uwięzione włoski i zapobiegając powstawaniu nowych. Podobnie, jeśli masz problem z "kaszakową" skórą na ramionach (tzw. rogowacenie okołomieszkowe), regularne stosowanie tego toniku może przynieść widoczną poprawę, wygładzając skórę i redukując nierówności. Zawsze jednak wykonaj test na małym fragmencie skóry, aby upewnić się, że nie wystąpi reakcja alergiczna.

Premiera nowej, łagodniejszej wersji kultowego produktu Paula's Choice idealnie wpisuje się w ewoluujący trend w pielęgnacji skóry, który coraz bardziej stawia na "skinimalism" i świadome podejście do potrzeb skóry. Zamiast agresywnych zabiegów i nadmiernego złuszczania, konsumenci poszukują produktów, które oferują skuteczność bez podrażnień, wspierając barierę ochronną skóry. To odpowiedź na rosnącą świadomość problemu uszkodzonej bariery hydrolipidowej i coraz większą popularność składników łagodzących. Nowy tonik 1% BHA jest więc nie tylko innowacją produktową, ale także odzwierciedleniem zmiany w filozofii pielęgnacji, gdzie delikatność staje się nową siłą.

CO WYRÓŻNIA TĘ FORMUŁĘ?

W przeciwieństwie do peelingów mechanicznych, które mogą naruszać barierę ochronną skóry, ta formuła działa delikatnie i pozostaje na skórze. Została opracowana w optymalnym zakresie pH (3–4), aby zapewnić skuteczność przy jednoczesnym komforcie stosowania.

Lekka, żelowa konsystencja szybko się wchłania i dobrze współgra z kolejnymi krokami pielęgnacji, wspierając skuteczność serum i kremów nawilżających.

DLA KOGO?

Dla osób ze skórą wrażliwą lub skłonną do zaczerwienień, a także dla wszystkich, którzy poszukują delikatnego sposobu na odblokowanie porów i poprawę tekstury skóry.

JAK STOSOWAĆ?

Nałóż 1-2 pompki na twarz i szyję. Nie zmywaj. Na początku stosuj 3 razy w tygodniu, a następnie stopniowo zwiększ częstotliwość, do maksymalnie dwóch razy dziennie, w zależności od potrzeb skóry. W porannej rutynie pielęgnacyjnej zawsze zakończ aplikacją kremu z SPF.

i Autor: Paula's Choice/ Materiały prasowe