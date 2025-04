Alexa Chung modelka, która może mieć wszystko, ale często wybiera odzież z drugiej ręki. „Uwielbiam magię i dreszczyk emocji związany z odkrywaniem czegoś nieoczekiwanego”

Alexa Chung to nie tylko modelka i prezenterka telewizyjna. To ikona stylu, która od lat inspiruje projektantów, ale także miliony kobiet na całym świecie, udowadniając, że prawdziwa elegancja tkwi w nonszalancji i autentyczności. Jako zwolenniczka mody vintage – czyli ubrań i akcesoriów pochodzących z wcześniejszych epok, zwykle liczących sobie co najmniej 25 lat – Alexa podkreśla urok i indywidualność, jakie niesie ze sobą moda z drugiej ręki.

Uwielbiam magię i dreszczyk emocji związany z odkrywaniem czegoś nieoczekiwanego, co może nieco wytrącić wygodny styl z jego tradycyjnego toru. Moda vintage ma zdolność tchnienia nowego życia w garderobę, ponieważ niesie ze sobą dużą dawkę zabawy. Myślę, że jest coś romantycznego w łączeniu się z inną epoką poprzez to, co na sobie nosimy. Idea, że można ponownie wykorzystać i nadać nową formę czemuś, co zostało stworzone z myślą o zupełnie innych czasach i w innym kontekście, sprawia, że koncepcja powracających trendów, które ewoluują za każdym razem, jest dla mnie dziwnie pocieszająca w dzisiejszym chaosie - mówi Alexa Chung.

Alexa Chung, jako influencerka o ogromnym zasięgu, ma realny wpływ na decyzje zakupowe swoich fanów. Jej zaangażowanie w promowanie Vinted to jasny sygnał, że moda z drugiej ręki to nie tylko ekonomiczna alternatywa, ale przede wszystkim świadomy wybór, który wspiera zrównoważony rozwój i redukuje negatywny wpływ przemysłu odzieżowego na środowisko.

Alexa Chung kupuje na Vinted. Czego szuka?

Dla Alexy najcenniejszą rzeczą z drugiej ręki, którą posiada w swojej garderobie, jest piękna sukienka z lat 30. w kolorze pistacjowej zieleni z kremową koronką, którą zabiera ze sobą w każdą wakacyjną podróż. Modelka zaznacza, że w swojej szafie ma także rzeczy, z którymi nigdy nie zamierza się rozstać. To np. szara bluza Beatlesów z lat 60. Choć nie jest najdroższa ani najpiękniejsza, dla niej jest idealna, ponieważ jest wielką fanką zespołu. Alexa uwielbia również hawajską męską koszulę Prady w kolorze burgundowym, którą nosi od lat: Ma zawrotny wzór, który dziwnie świetnie pasuje do wszystkiego. Modelka przyznaje, że na Vinted zawsze szuka mulek Prady z lat 90. lub balerin Chanel w nietuzinkowych kolorach. Do dziś żałuje, że niektórych ubrań nie kupiła: Kilka lat temu finalnie nie kupiłam gorsetu Vivienne Westwood — z czarnego aksamitu z dziecięcym rysunkiem szkieletu. Myślę o nim cały czas. Alexa przyznaje, że wciąż poluje na jedną z toreb stworzoną przez Louis Vuitton X Yayoi Kusama: Oferowała niesamowite torby z obrazkami ryb. Kupiłabym jedną z nich w trybie natychmiastowym.

Alexa Chung kupuje na Vinted. Czy masz jakieś wskazówki, dotyczące kupowania rzeczy z drugiej ręki?

Upewnij się, że kupujesz oryginalny produkt. Na Vinted warto skorzystać z usługi weryfikacji przedmiotu, szczególnie jeśli płacisz za coś wyjątkowego. Zespół ekspertów fizycznie sprawdza przedmiot przed jego dostarczeniem, co daje Ci spokój ducha.

Cierpliwość jest kluczowa. Poświęć czas na przeglądanie i badanie przedmiotów. Odkrycie czegoś naprawdę wyjątkowego to prawdziwa przyjemność. Nie spiesz się z zakupem – poczekaj na te unikalne rzeczy, które naprawdę pasują do Twojego stylu.

Szukaj online. Dzięki szerokiemu zasięgowi, platformy takie jak Vinted oferują niesamowitą różnorodność nietuzinkowych i jedynych w swoim rodzaju przedmiotów. To prawdziwe polowanie na modowe perełki, gdzie różnorodne style i rzadkie znaleziska łączą się w jednym miejscu.

Poznaj swoją rozmiarówkę. Zrozumienie, jak różne marki dopasowują rozmiary, jest kluczowe. Porównaj rozmiary z podobnymi rzeczami tej samej marki, które już posiadasz, aby mieć pewność, że będą pasować. Jeśli chodzi o ubrania, warto je zabrać do krawca i wprowadzić niewielkie poprawki, aby idealnie pasowały.

Podziel się historią i pokaż stylizacje. Alex Chung dzieli się wskazówkami, jak z sukcesem sprzedawać rzeczy na Vinted

Zachęcający opis. Dowcipny i interesujący opis swojego przedmiotu. Ludzie uwielbiają poznawać historię rzeczy i dowiadywać się, jakie doświadczenia mają za sobą.

Rekomendacje stylizacyjne. Podziel się – czasem nawet nieproszoną – poradą dotyczącą stylizacji, jak można nosić dany przedmiot. Na przykład: „połącz go z vintage'owymi jeansami, aby uzyskać szykowny, ponadczasowy wygląd.”

Uczciwa i przejrzysta ekspozycja: Zrób wyraźne, dobrze oświetlone zdjęcia, które pokażą wszystkie szczegóły, w tym ewentualne wady. Uczciwość buduje zaufanie kupujących, co jest kluczowe przy sprzedaży rzeczy z drugiej ręki.

