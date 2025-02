Kochamy modę z lat 90., a trencze są obiektem pożądania w Krakowie. Vinted podsumowuje rok i zachęca do odkrycia swojej secondhandowej osobowości

Vinted, przodująca w Europie platforma z modą z używaną modą i nie tylko podsumowała 2024 rok i ruszyła z nietypowym quizem, który pomoże odkryć secondhandową osobowość. Zanim przejdziemy do testu kilka faktów dotyczących preferencji polskich użytkowników platformy.

Polki kochają tę torebkę. Co nam się podobało, co sprzedawaliśmy i kupowaliśmy na Vinted?

Ukochana przez Polki torebka? To Chloé Paddington w kolorze złoto - beżowym

Buty cieszące się największą popularnością wśród polskiej społeczności? To beżowe Adidasy Campus 00s

Ulubiona rzecz z drugiej ręki? To szerokie jeansy JNCO, które cieszyły się popularnością również w latach 90.

Krakowianie mają wyraźną słabość do trenczów — wśród polskich miast to właśnie w Krakowie trencze cieszyły się największą popularnością, zarówno wśród kupujących, jak i sprzedających.

Poznaniacy z kolei kochają zwierzęta, to właśnie Poznań jest jednym z miast, w których artykuły dla zwierząt miały największe wzięcie.

Modowe trendy

To już oficjalne: najbardziej lubiana dekada to lata 90.

Wszystko złoto, co się świeci. A czasami także srebro. W zeszłym roku srebrna biżuteria przewyższyła sprzedaż złotej.

Wygodna i modna to bawełna. Materiał, którego członkowie Vinted szukają najczęściej.

Zakupy na Vinted. Te buty nie mają sobie równych

Te buty zostały stworzone, aby trwać wiecznie: Używane buty Dr. Martens sprzedają się średnio za 83 euro (około 349 zł).

Dzień odpoczynku i dogadzania sobie: niedziela — najpopularniejszy dzień na sprzedaż.

Masz w domu trampki, których nie nosisz? Kwiecień i wrzesień to najpopularniejsze miesiące na ich zakup.

To lubimy

Całkowicie oddani: ponad 15 proc. członków Vinted kupiło rzecz tej samej marki 3 lub więcej razy.

Lojalność to podstawa. Ponad 70 000 członków kupiło wszystkie swoje przedmioty od jednego sprzedawcy.

Stare, ale jare. 3 najbardziej lubiane konsole retro: 1. Gameboy 2. GameCube 3. NES

Luksusowe marki na Vinted

Marki ubrań, które miłośnicy luksusu ukochali sobie w 2024:

globalnie: 1. Gucci 2. Louis Vuitton 3. Prada

w Polsce: 1. Gucci 2. Louis Vuitton 3. Max Mara

Najbardziej lubiany luksusowy przedmiot z drugiej ręki w 2024:

globalnie: Kultowe szpilki Pigalle z czerwoną podeszwą od Christiana Louboutina

w Polsce: Zegarek Gucci

Nigdy nie wychodzi z mody: Torebki Louis Vuitton były najczęściej wystawianymi przedmiotami luksusowymi przez 2 lata z rzędu.

Stylowe okazje: Polska i Wielka Brytania to kraje, w których odnotowano najwięcej nowych ofert ceny na przedmioty luksusowe.

Jaka jest twoja second-handowa osobowość?

Przy okazji podsumowania ubiegłego roku na Vibted, platforma przygotowała specjalny quiz. Zabawa, dzięki której odnajdziesz swoją zakupową osobowość. Do odkrycia są 32 typy secondhandowej osobowości, sklasyfikowane na podstawie danych dot. zachowań globalnej społeczności platformy, czyli tzw. Vin-sightów. To quiz, który rzuca światło na nawyki zakupowe członków Vinted i prezentuje zróżnicowane podejście zarówno wśród kupujących, jak i sprzedających, których gust, potrzeby i motywacje zakupowe są zgoła inne. Quiz pokazuje, w jaki sposób użytkownicy Vinted sprawiają, że rzeczy z drugiej ręki stają się znów nowe, czując przy tym ogromną dumę ze swojego znaleziska i radość z udanej transakcji sprzedaży. W tym wszystkim chodzi również o możliwość odkrywania siebie na nowo i bez poczucia, że coś się marnuje.

- Nasz quiz osobowości z drugiej ręki to świetna zabawa i sposób dla każdego, by poznać Vinted i odkryć, co definiuje i wpływa na nasz styl z drugiej ręki – niezależnie od tego, czy jest się „Fotografem”, „Trampkarzem” czy „Retroholikiem”. Rozwiązując quiz, można się wiele o sobie dowiedzieć i zdobyć praktyczne porady, skrojone na miarę nawyków zakupowych każdego z nas. Pozwolą one jeszcze lepiej wykorzystać potencjał second-hand i sprawić, że rzeczy z drugiej ręki będą znowu nowe. - mówi Jessie de la Merced, wiceprezes ds. korporacyjnych w Vinted.

Quiz jest dostępny na stornie internetowej reinvinted.vinted.com

