Allegro Smart! Weeks trwa do 19 maja To szansa na produkty tańsze nawet o 50 proc.

Przypominamy, że do 9 czerwca dostępna jest roczna subskrypcja Allegro Smart! o 20 zł taniej! Użytkownicy z aktywnym pakietem Smart! zaoszczędzili łącznie ponad 15 mld zł1. To oznacza, że smartowicze z rocznym pakietem oszczędzają średnio 800 zł na dostawach i zwrotach w ciągu całego roku. Ty też tak możesz!

Zostań Smart! – to się opłaca

Aż 80 proc. respondentów, biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez SW Research, wysoko i bardzo wysoko ocenia Allegro Smart! Aktywny pakiet oferuje liczne korzyści, a w trakcie festiwalu Smart! Weeks wyłączność na specjalne oferty cenowe. Co ważne, teraz – do 9 czerwca – trwa promocja na roczny pakiet Smart! Usługa jest dostępna aż o 20 zł taniej! Z rocznej subskrypcji w promocyjnej cenie (jedynie 39,90 zł2) skorzysta zarówno nowy użytkownik, jak i dawny subskrybent. Jako smartowicz możesz zamówić produkty z oznaczeniem Smart! od jednego sprzedającego za: min. 45 zł i odebrać je w automacie paczkowym lub punkcie odbioru. Robiąc zakupy za min. 65 zł, wystarczy poczekać aż kurier dostarczy twoją przesyłkę do rąk własnych. Nie miałeś dotychczas aktywnego pakietu Smart!? W takim razie sprawdź, czy to dla ciebie. Możesz wypróbować usługę za darmo, aby po aktywowaniu jej przez 6 miesięcy skorzystać z 6 darmowych dostaw. Szczegóły znajdziesz na stronie https://allegro.pl/smart.

Bilety tańsze nawet o 40 proc.!

Do festiwalu zakupów na Allegro dołączył także eBilet, a to oznacza tańsze bilety na kultowe wydarzenia. Zapoluj na wejściówki do teatru, na koncert, wystawę lub mecz w nieziemsko niskich cenach. W ofercie znajdują się m.in.: koncert Foster the People, festiwal ING Silesia Beats 2025 lub spektakl komediowy Szymona Majewskiego – „Kto panu to zrobił?”. Dodatkowo do końca trwania Allegro Smart! Weeks możesz rozłożyć płatność na raty. Za zakupy o wartości od 200 zł możesz zapłacić w 3 ratach 0 proc. (RRSO 0 proc.) – dzięki usłudze Allegro Pay.

Nie przegap najlepszych ofert

Czy wiesz, że podczas święta zakupów Smart! Week w 2024 r. z promocji skorzystało ponad 5 mln aktywnych użytkowników! W tym roku także warto rozejrzeć się za ulubionymi produktami, tańszymi nawet o 50 proc.! Śpiesz się, do 19 maja masz czas, aby skorzystać z najlepszych okazji cenowych w kategoriach takich jak:

Łowcy promocji – nie czekajcie do ostatniego dnia festiwalu! Już teraz warto zapolować na ulubione produkty w najatrakcyjniejszych cenach. Wszystkie oferty są dostępne na: https://allegro.pl/kampania/smartweek.

[1] Oszczędność na darmowych dostawach i zwrotach. Kwota nie uwzględnia kosztów pakietu Allegro Smart!

[2] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,90 zł. Promocyjna cena obejmuje jeden okres rozliczeniowy (12 miesięcy). Promocja dla użytkowników, którzy nie posiadają aktywnego Smart! na rok, trwa do 9 czerwca 2025.