Allen Iverson twarzą kampanii GUESS JEANS

Kolekcja kapsułowa obejmuje pięć ekskluzywnych T-shirtów, które nawiązują do legendarnej sesji zdjęciowej Iversona dla Sports Illustrated z 1993 roku - momentu definiującego jego wczesną karierę. Zdjęcia przedstawiały 18-letniego Iversona w jego ulubionej wówczas koszulce GUESS. Każdy T-shirt z kolekcji przedstawia jeden z tych kultowych portretów, upamiętniających wschodzącą gwiazdę sportu. Postać Iversona wywarła niezaprzeczalny wpływ na sposób, w jaki dziś postrzegamy sportowców - jako twórców trendów i ikony stylu. Na długo przed tym, zanim „tunnel walks” stały się wybiegami mody, Iverson z naturalną łatwością łączył sport z modą, tworząc wzorzec dla współczesnych zawodników.

„Każdy chciał nosić GUESS” – wspomina Iverson. „W liceum to była najmodniejsza marka, ale wtedy nie było mnie na nią stać. Mój tata podarował mi kiedyś parę jeansów w nagrodę za coś dobrego – być może za oceny, już nie pamiętam. Zawsze miałem sentyment do GUESS, bo ubrania tej marki były wtedy wyznacznikiem stylu i dawały poczucie pewności siebie. Nigdy nie chodziło o to, żeby ubierać się w określony sposób, chciałem po prostu móc pozwolić sobie na to, co chciałem nosić. Kiedy trafiłem do ligi, wreszcie mogłem kupować tyle ubrań GUESS, ile tylko chciałem. To był mój styl”.

Kolekcja stanowi wyjątkowy moment refleksji i odrodzenia zarówno dla Iversona, jak i dla GUESS JEANS. To symboliczny powrót do korzeni, opowieść o spełnionych marzeniach, odrodzonej energii i stylu, który kiedyś definiował epokę, a dziś inspiruje nowe pokolenie.

„Iverson reprezentuje pokolenie, które zmieniło sposób, w jaki postrzegamy sport, modę i tożsamość. Jego energia, determinacja i autentyczność doskonale odzwierciedlają wartości GUESS JEANS - odważne podejście do indywidualnego stylu, zakorzenione w kulturowym kontekście”. – mówi Nicolai Marciano, Chief New Business Development Officer marki GUESS JEANS.

GUESS JEANS, uznawany za markę, która odważnie wyznaczała własną ścieżkę w świecie mody poprzez śmiałe kampanie i oryginalne wzornictwo, idealnie odnajduje wspólny język z Iversonem – symbolem pewności siebie, indywidualizmu i kulturowej siły. To partnerstwo domyka pewien rozdział historii, łącząc przeszłość i teraźniejszość w sposób zarówno nostalgiczny, jak i nowoczesny. Współpraca nie tylko oddaje hołd dziedzictwu Iversona i GUESS JEANS, ale także zapowiada nową erę w ewolucji denimu. Stanowi śmiałą deklarację kolejnych 40 lat stylu, innowacji i kulturowego oddziaływania.

Kolekcja jest dostępna w wybranych salonach stacjonarnych GUESS JEANS oraz online na stronie internetowej GUESS JEANS i platformie Amazon. Cena każdej koszulki to 44 dolary.

i Autor: GUESS/ Materiały prasowe

