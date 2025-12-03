Avon i Maffashion prezentują nową linię kosmetyków. Odkryj kolekcję, która stawia na naturalność, moc składników i efekt glow!

Julia od lat działa w świecie mody i urody, testując setki produktów i obserwując, jak zmieniają się potrzeby współczesnych kobiet. Przy pracy nad kolekcją Maffashion x Avon ambasadorka marki stanęła po drugiej stronie procesu – jako współtwórczyni przez wiele miesięcy pracowała z ekspertami marki nad konsystencjami, zapachami i kreatywnym kierunkiem całej linii. Zależało jej na stworzeniu produktów, które będą nie tylko estetyczne i skuteczne, ale też uniwersalne — odpowiednie zarówno dla młodej, jak i bardziej dojrzałej skóry.

- Przetestowałam w życiu mnóstwo produktów i dokładnie wiedziałam, czego mi brakowało. W tej kolekcji w końcu mam wszystko, co chciałabym mieć na łazienkowej półce oraz w codziennej rutynie. Stworzyliśmy z Avon kompletną linię: od pielęgnacji twarzy, ciała po makijaż, która daje spójne doświadczenie beauty na różne momenty dnia i pasuje do różnych typów skóry — mówi Maffashion.

Maffashion x Avon – wszystko czego potrzebujesz na co dzień

Linia Maffashion x Avon obejmuje 10 produktów do makijażu oraz 6 produktów do pielęgnacji, odpowiadające na codzienne potrzeby skóry.

Makijażową część kolekcji tworzą produkty przeznaczone do szybkiego, naturalnego wykończenia. Wśród nich znajdują się pomadki w pięciu odcieniach nude i różu wybranych przez Maffashion, precyzyjna kredka do ust, semi-permanentny liner do brwi utrzymujący się nawet do 72 godziny oraz kremowy cień w kredce, idealny do makijażu w stylu „effortless look”.

Część pielęgnacyjna linii Maffashion X Avon odpowiada na potrzeby ukojenia, nawilżenia, rozświetlenia i regeneracji skóry. W kolekcji znajdują się 4 kremy do twarzy: dzienny CALM z ekstraktami z cica i szafranu indyjskiego, rozświetlający GLOW z papają oraz dwa kremy na noc — regenerujący RECOVERY i ujędrniający COMFORT. Kolekcję uzupełniają krem pod oczy z ekstraktami cytrusowymi i fitolem oraz kremowy żel do kąpieli.

Wszystkie produkty zapakowane są w minimalistyczne, eleganckie opakowania, które podkreślają charakter kolekcji i świetnie prezentują się zarówno w łazience, jak i w kosmetyczce.

Lokalna produkcja

Kolekcja powstała w Polsce, w jednej z najnowocześniejszych fabryk Avon, gdzie na co dzień tworzone są kluczowe formuły marki. Lokalna produkcja pozwoliła nie tylko skrócić drogę od projektu do gotowego produktu, ale też zadbać o pełną kontrolę jakości i bezpieczeństwa na

każdym etapie. Ważnym elementem całego procesu było również etyczne podejście do tworzenia kosmetyków − cała linia jest cruelty free i powstała z myślą o świadomym, odpowiedzialnym podejściu do pielęgnacji.

- Z marką współpracuję już od dłuższego czasu - zaczynałam jako influencerka, później zostałam ambasadorką. W tym czasie zobaczyłam, jak naprawdę wygląda proces powstawania produktów Avon: od laboratoriów, po nowoczesne R&D oraz fabrykę. I właśnie ta jakość i podejście przekonały mnie, że to najlepsze miejsce, by stworzyć coś swojego – dodaje Maffashion.

Gdzie kupić kolekcję Maffashion x Avon?

Kosmetyki do makijażu będą dostępne od stycznia 2026 w sieci Rossmann i na rossmann.pl. Część pielęgnacyjna — kremy oraz żel pod prysznic są już dostępne w Hebe oraz na hebe.pl. Dzięki temu kolekcja będzie łatwo dostępna, a klientki będą mogły dobrać idealne produkty do swojego codziennego rytuału.

i Autor: Avon/ Materiały prasowe