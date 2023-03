Aż 86% Polek wciąż doświadcza nierówności – raport dotyczący sytuacji kobiet

Marka Avon prezentuje Raport Avon „Równe szanse dla kobiet”, który powstał na podstawie opinii zebranych od ponad 7000 respondentek z 7 krajów, w tym 1004 z Polski. Wynika z niego, że rola kobiet w biznesie wciąż jest marginalizowana i muszą zmagać się z wieloma nierównościami ze względu na płeć. Badania ujawniają, że dla Polek brak elastyczności pracy (45%), zarobki (62%) i możliwość założenia własnej firmy (19%) to główne obszary, w których napotykają największe bariery, które uniemożliwiają im osiągnięcie pełnego potencjału finansowego i zawodowego.

Avon mówi #SzachMat!

Czy to w biznesie czy w innych dziedzinach, każda dziewczyna nie raz usłyszała, że jej się nie uda, że nie da rady, że kobiecie nie wypada. W kontrze do takich głosów, Avon rusza z kampanią #SzachMat, w której docenia kobiety i to, jak codziennie udowadniają, że nie ma dla nich barier nie do pokonania.

W Avon inspirujemy kobiety, by pokonywały bariery, by podążały własną ścieżką, niezależnie od tego, co mówią inni. Wszystkim niedowiarkom, tym którzy podcinają nam skrzydła mówimy #szachmat! - mówi Agnieszka Isa, General Manager Avon Polska. - Naszą misją jest tworzenie lepszego świata dla kobiet. Sercem Avon są nasze Konsultantki, a przez nas model biznesowy wspieramy ich przedsiębiorczość. Na całym świecie nasze Konsultantki mogą zarobić średnio ponad 20% ceny każdego zakupionego od nich produktu. Dlatego za każdym razem, gdy kupujesz od niej szminkę, krem nawilżający lub szampon, zyskujesz nie tylko świetny produkt, ale też pomagasz przedsiębiorczej kobiecie tworzyć lepszą przyszłość. – dodaje Isa.

Do kampanii Avon dołączyły: Martyna Kaczmarek, ambasadorka #SzachMat, której występ w Top Model doskonale oddaje ducha akcji oraz PukkaLifestyle, Edyta Herbuś, Iga Kreft i Eliza Milewska. Ich życiowe osiągnięcia są inspiracją dla niejednej kobiety w zmaganiach z barierami, których według raportu Avon, jest ciągle wiele. Zwłaszcza, gdy chodzi o finanse i karierę.

Elastyczna praca nie dla wszystkich

Fakt, że kobiety mają znacznie ograniczony dostęp do elastycznych możliwości pracy powoduje, że nie mogą w pełni swoich realizować się w życiu zawodowym. 39% zapytanych Polek przyznało, że nawet przy elastycznym zatrudnieniu wciąż mierzy się z większymi trudnościami niż mężczyźni. A 25% twierdzi, że spoczywający na nich obowiązek opieki nad dziećmi i bliskimi ma negatywny wpływ na rozwój ich kariery. Co ciekawe, według Światowego Forum Ekonomicznego mężczyźni spędzają zaledwie 19% całkowitego czasu pracy wykonując czynności niepłatne, podczas gdy kobiety aż 55%1.

(NIE)równe zarobki

Choć obserwujemy znaczący postęp na przestrzeni ostatnich lat to gorzka prawda jest taka, że kobiety nadal zarabiają mniej. Aż 68% Polek twierdzi, że zarobki mężczyzn są wciąż wyższe. Kobietom również trudniej dostać podwyżkę. 79% pytanych chciałoby zarabiać więcej pieniędzy, czy to poprzez inne źródło dochodu, czy w swojej pracy, a 77% uważa, że recesja i wzrost kosztów utrzymania dotknęła je bardziej niż mężczyzn. Światowe Forum Ekonomiczne potwierdza, że kobiety posiadają mniej środków niż mężczyźni, a w obecnym kryzysie ta dysproporcja prawdopodobnie będzie się pogłębiać2.

Biznes wciąż domeną mężczyzn

Według Światowego Forum Ekonomicznego przedsiębiorczość kobiet rośnie na całym świecie, a od 8 do 10 milionów małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających się ma co najmniej jedną właścicielkę kobietę. Pomimo tego, mężczyźni nadal mają przewagę liczebną nad kobietami, jeśli chodzi o posiadanie firmy. Blisko jedna trzecia Polek (30%) uważa, że mężczyźni mają łatwiej przy zakładaniu swojego biznesu. A pytane o najczęstsze bariery, które napotykają na tym polu, wskazały na finanse (58%), strach przed porażką (50%), niewiedza od czego zacząć (41%), brak znajomości o rynku (35%) i brak pewności siebie (40%). Dodatkowo 58% ankietowanych przyznało, że mężczyznom łatwiej awansować na wyższe stanowiska.

i Autor: Materiały prasowe Avon