Back to school: pielęgnacja, którą chciałabym mieć, gdybym znów chodziła do szkoły

Jakiej pielęgnacji potrzebuje nastoletnia cera?

Trądzik nie jest wyłącznie domeną nastolatków. Należy jednak pamiętać, że w okresie dojrzewania nadprodukcja sebum i ogólne rozregulowanie organizmu sprzyjają jego powstawaniu. Czas ten jest dla młodego człowieka dostatecznie trudny i kłopoty skórne nie powinny dodatkowo potęgować stanu, z którym się mierzy. W celu wykreślenia tego jednego problemu z listy warto wprowadzić odpowiednią pielęgnację. Do zaliczenia egzaminu z niej na szóstkę nie wystarczy jednak doraźne działanie w oparciu o przypadkowe formuły. Linia Mixa przeciw niedoskonałościom bazuje na składnikach o udowodnionym działaniu, które są jednocześnie skuteczne i delikatne dla młodej cery. Dla najlepszych efektów, dokładnie tak samo jak w nauce, ważna jest systematyczność. Rutyna pielęgnacyjna codziennie powinna rozpoczynać się od oczyszczenia twarzy, po którym można nałożyć na skórę serum, żel lub lekki krem.

Żel oczyszczający Mixa przeciw niedoskonałościom

Łagodny żel do oczyszczania Mixa przeciw niedoskonałościom to produkt stworzony z myślą o delikatnym, ale skutecznym oczyszczaniu skóry twarzy i dekoltu. Jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry, w tym skóry ze skłonnością do trądziku i skóry wrażliwej. W swojej formule zawiera między innymi składniki aktywne:

Kwas salicylowy – znany ze swoich właściwości normalizowania wydzielania sebum, stymulujących regenerację naskórka oraz działania kojącego i przeciwzapalnego. Często wykorzystywany w pielęgnacji skierowanej do skóry trądzikowej i skóry z niedoskonałościami.

Skwalan – jeden z lipidów występujących naturalnie w naszej skórze o właściwościach nawilżających, wzmacniających barierę ochronną skóry oraz kojących.

Serum Mixa przeciw niedoskonałościom

Serum przeciw niedoskonałościom Mixa z kwasem salicylowym i niacynamidem skutecznie redukuje niedoskonałości i wygładza skórę. Dzięki testom przeprowadzonym na skórze wrażliwej pod kontrolą medyczną, serum to zapewnia bezpieczną i skuteczną pielęgnację. Jego składniki aktywne to:

Niacynamid – jest pochodną witaminy B3 znaną ze swoich właściwości redukujących przebarwienia, wspierających odbudowę skóry oraz działających antyoksydacyjnie i uszczelniająco na barierę hydrolipidową skóry.

Żel matujący Mixa przeciw niedoskonałościom

Żel matujący do twarzy Mixa przeciw niedoskonałościom to produkt stworzony z myślą o skórze tłustej, mieszanej, skłonnej do trądziku i z niedoskonałościami. Redukuje ilość wydzielanego sebum, pozostawiając skórę matową między innymi dzięki formule z takimi składnikami aktywnymi, jak:

Kwasy AHA (alfa-hydrokwasy) – kwasy organiczne o właściwościach złuszczających, poprawiających teksturę skóry, stymulujących produkcję kolagenu oraz nawilżających.

Nawilżający krem na dzień

Każda skóra potrzebuje nawilżenia, ta ze skłonnością do przetłuszczania nie jest tu wyjątkiem. Dodatkowo cera z niedoskonałościami potrafi się przesuszać, co jeszcze

bardziej wzmaga zapotrzebowanie na dawkę nawilżenia. Tu rozwiązaniem może okazać się krem intensywnie nawilżająca Mixa Hyalurogel. Jest on produktem odpowiednim dla osób o skórze wrażliwej, która jednocześnie wykazuje oznaki odwodnienia, jak zmęczenie, spadek elastyczności i utrata blasku. Krem zapewnia natychmiastowe nawilżenie na 24 godziny, przywraca uczucie komfortu, intensywnie nawilża i koi, a także nadaje zdrowy blask i sprawia, że skóra wygląda na gładszą i jędrniejszą. Lekka, kremowo-żelowa konsystencja produktu szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. Za jego działanie odpowiadają przede wszystkim dwa składniki aktywne:

Kwas hialuronowy - składnik naszej skóry, który posiada zdolności higroskopijne. Jest w stanie wiązać 1000 razy więcej wody, niż sam waży.

Gliceryna - składnik o silnych właściwościach nawilżających

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę

pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.